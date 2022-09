O Twitter está a rezar por ele. Mas quem é mesmo Nesamani?

As redes sociais têm destas coisas. Com os seus utilizadores a obedecerem frequentemente à lógica do ‘partilhe primeiro, pense depois’, o resultado mede-se pela criação de rastilhos digitais, que rapidamente se incendeiam e passam a tendências mundiais... mesmo que poucos saibam do que estão a falar. As hashtags #Pray_For_Neasamani (reze por Neasamani ) e #Nesamani são disso exemplo.

Quem é mesmo Nesamani? Segundo explicou à BBC o editor do site “The News Minute”, a brincadeira terá começado quando, esta quarta-feira, alguém no Paquistão partilhou numa página de memes uma imagem de um martelo e perguntou às pessoas que nome era dado à ferramenta nos seus países. Alguém do estado indiano de Tamil Nadu respondeu então que no seu país o nome dado era 'Suthial', acrescentando em tom irónico que este fora o objeto que magoara Nesamani, um empreiteiro.

‘Post’ puxa ‘post’ e logo mais alguém se juntava à troca de mensagens no Twitter, perguntando como estava Nesamani.

De repente, estava criada a tendência. Da Índia para o mundo, #Pray_for_Neasamani e #Nesamani tornaram-se os tópicos mais partilhados (o primeiro na Índia, o segundo no resto do mundo), mesmo sem a maioria dos próprios indianos saberem ao que se estava a referir.

Não é para admirar. O nome e a situação são uma referência a um filme cómico com quase 20 anos. Mais concretamente, a uma cena de “Friends”, em que um empreiteiro, de nome Nesamani, contratado para restaurar um edifício histórico, se esforça para que os seus operários o entendam.

Desajeitados, os homens fazem tudo ao contrário, até que um deles, em cima de um escadote a tentar arranjar uma porta, deixa cair o martelo... que atinge a cabeça do empreiteiro, fazendo-o cair de forma bastante dramática.

Por via do filme, acabou o Twitter a rezar por Nesamani, multiplicando-se os memes e as paródias simulando partilhas feitas por figuras públicas.

Surpreendido, o ator que deu vida ao personagem, Vadivelu, um comediante famoso na Índia, já reagiu à inesperada recuperação do filme, lançado em 2001. Convidado por vários órgãos a comentar a corrente criada no Twitter, o ator confessou nada saber sobre o assunto por não ser utilizador das redes sociais: “O quê? O filme ficou famoso em todo o mundo? Oh, meu Deus. Até na América e em toda a parte? Obrigado, mas eu não sabia disso”, afirmou a um canal de televisão.