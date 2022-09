Filipinas devolvem dezenas de contentores de lixo ao Canadá

À semelhança da Malásia, que anunciou recentemente que vai devolver três mil toneladas de detritos plásticos aos países de origem que os enviaram, o governo das Filipinas deu ordens para que 69 contentores de lixo fossem enviados para o Canadá.

De acordo com a BBC, que fez uma reportagem sobre o assunto, os detritos chegaram às Filipinas entre 2013 e 2014, e entre eles encontravam-se resíduos não recicláveis, como fraldas de bebés. O Governo do Canadá explicou que os contentores foram mal identificados mas o presidente filipino, Filipe Duterte, decidiu ainda assim devolvê-los ao país de onde foram enviados.

Não é a primeira decisão do género a ser tomada. Esta semana, a Malásia anunciou que pretende devolver três mil toneladas de resíduos plásticos importados aos países de origem, entre os quais se encontram Espanha, Reino Unido, França, EUA, Japão, China, Holanda, Alemanha, Arábia Saudita, Bangladesh e Singapura.

Dias depois, o primeiro-ministro malaio, Mahathir Mohamad, pronunciava-se sobre a decisão. “É extremamente injusto que os países ricos enviem os seus resíduos para países pobres simplesmente porque os países pobres não têm escolha e talvez contribuam um pouco para a sua economia”, afirmou.

A China proibiu em 2018 a importação de resíduos plásticos e isso fez com que vários países do sudeste asiático, incluindo a Malásia e as Filipinas, se tornassem alvos. No caso da Malásia, isso levou ao surgimento de muitas fábricas de reciclagem que funcionam sem qualquer licenciamento, com graves consequências ambientais. Há plástico que, não podendo ser reciclado, acaba por ser queimado, libertando produtos tóxicos para a atmosfera.

Depois de anunciada a decisão de devolver o lixo, também a ministra do Ambiente da Malásia, Yeo Bee Yin, se pronunciou sobre o assunto. Disse assim: “Esse contentores foram introduzidos ilegalmente no país mediante falsas declarações, entre outras infrações, em manifesta violação da nossa legislação ambiental”. E pediu aos “países desenvolvidos para reverem a sua gestão de detritos plásticos e pararem de exportá-los para os países em vias de desenvolvimento”.