Vamos sempre suspeitar que houve conluio entre Trump e os russos? “A resposta mais simples é: SIM”

Robert Mueller falou. Falou como quem tenta pôr um ponto final numa história que nos sai do controlo e ganha vida própria nas suas incontáveis transmutações e se perpetua, já não nossa, mas sem perder força. O relatório que o agora ex-procurador-especial escreveu sobre as suspeitas de conluio entre a equipa de Trump e os russos para influenciar as eleições presidenciais de 2016 foi bramido pelos republicanos como prova irrefutável da inocência do Presidente. Para os democratas, por outro lado, o que está lá escrito não exonera ninguém e, não só isso, levanta dúvidas ainda mais sérias sobre o alegado conluio: a questão da obstrução da justiça na forma tentada, repetidamente tentada. Esta quarta-feira, Mueller demitiu-se, fechou o cargo de procurador-geral mas não deixou de referir que "houve múltiplos e sistemáticos esforços para interferir nas [nossas] eleições e isso merece a atenção de todos os americanos". Repetidamente tentada. “Se tivéssemos a certeza de que o Presidente Trump não cometeu um crime, teríamos dito isso”, sublinhou Mueller.

“Está escrito no relatório que Trump só não é acusado de obstrução à justiça porque Don McGhan [ex-conselheiro para assuntos legais] se recusou a seguir uma ordem que o Presidente lhe tinha dado para que despedisse Robert Mueller”, relembra ao Expresso Germano Almeida, analista de política internacional que se mostra “surpreendido” com a decisão de Mueller em falar publicamente e por isso confere um peso especial às palavras do ex-procurador-geral.

Ao longo de dois anos de investigação, da equipa de Mueller não saiu qualquer informação para imprensa e dele mesmo nem uma entrevista, nem uma declaração. É como se dissesse “eu sou o meu relatório” - e, de alguma forma, foi mesmo isso que disse esta quarta-feira: “Eu e a minha equipa escolhemos as palavras do relatório cuidadosamente e o trabalho fala por si. Este relatório é meu testemunho”. Ainda assim, Mueller falou.

“Há coisas que já se sabiam mas que ganham uma força maior ditas pelo próprio Robert Mueller”, diz Germano Almeida. “Ao ouvi-lo nota-se nele a convicção de que existem indícios criminosos mas, ao mesmo tempo, ele quer deixar claro que não teve à sua disposição instrumentos legais para acusar o Presidente. Só não o fez porque não pôde, isso fica claro - e é significativo.”

De facto, Mueller estrutura a informação do seu imenso relatório de 400 páginas com argúcia: ao expor todos os momentos em que Trump tentou obstruir o normal curso da justiça e não o conseguiu fazer, ele mostra que não há outra leitura possível que não essa para explicar as ações do Presidente. É um método conhecido entre cientistas sociais, só não é muito comum entre advogados que tentam montar um caso de acusação. O método da ‘falsificação’ tornou-se popular com Karl Popper no seu “A Lógica da Descoberta Científica”, no qual ele defende que não é possível “provar” nada em nenhum campo da ciência, apenas isolar todas as possíveis explicações para um fenómeno e depois procurar provas que inviabilizem determinada opção como explicação para esse fenómeno até só restar uma - essa será a resposta na medida em que não foi possível encontrar nada para a inviabilizar. Nesta lógica Mueller não tenta, no seu relatório, provar que Trump obstruiu a justiça, antes reconhece que não pode acusar o Presidente de um crime - é essa a leitura que o Departamento de Justiça faz da Constituição norte-americana, e então o que ele faz é anular todas as outras opções possíveis para aquele tipo de comportamento.

Que outra intenção poderia Trump ter, quando, primeiro, pediu ao ex-diretor do FBI James Comey que pusesse um fim à investigação a Michael Flynn, conselheiro para a segurança nacional de Trump no início do mandato, o que resultou no seu julgamento e condenação por mentir ao FBI? Ou quando pediu a Don McGahn (seu ex-conselheiro para assuntos legais), repetidas vezes, telefonando até para a sua casa, que afastasse Mueller, coisa a que McGahn não cedeu, colocando, aliás, o lugar à disposição? Também Corey Lewandowski, seu ex-gestor de campanha, teve nas suas mãos pressionar ou não o então procurador-geral Jeff Sessions para que afastasse Mueller, mas a mensagem de Trump nunca chegou a Sessions porque Lewandowski nunca a entregou. Porque é que Trump disse sentir “como se um peso lhe tivesse saído dos ombros” quando James Comey foi afastado do FBI? Mueller anula todas as explicações possíveis que não a tentativa de obstrução.

saul loeb / getty

Uma sombra perpétua?

“Não acusa mas também não exonera”: este é talvez o resumo do relatório Mueller mais citado nas redes sociais dos democratas que pedem a cabeça de Trump - pedem agora como já pediam há um mês, quando as conclusões de Mueller foram publicadas, ainda que com secções rasuradas. Não faltaram então as leituras e as opiniões de jornalistas, ex-políticos, analistas, advogados, mas no momento em que Mueller, esta quarta-feira, solene e sereno, olha para uma sala cheia de jornalistas e diz “acusar o Presidente de um crime não era uma opção ao meu dispor”, há uma sombra de dúvida sobre a inocência do Presidente que se adensa. Esta suspeita vai acompanhar o(s) mandato(s) de Trump para sempre? “Sim, a resposta curta e simples é: SIM”, responde com maiúsculas Joshua Dressler, professor de Direito da Universidade do Ohio e especialista em análise dos limites dos poderes presidenciais, num e-mail trocado com o Expresso.

“Também é verdade que estas incertezas são prejudiciais porque é prejudicial para um país não confiar nas suas instituições. O que é particularmente desanimador no caso dos Estados Unidos é que o próprio Presidente é amplamente responsável por causar tal desconfiança, não apenas pelas coisas que vêm descritas no relatório mas também pelos seus constantes ataques a todas as instituições importantes: o Congresso, a Justiça, atacando juízes específicos por causa do seu país de origem - ‘esse juiz mexicano’, disse ele uma vez - e a imprensa”, diz Dressler.

Estas declarações de Mueller, argumenta Germano Almeida, só vieram colocar o assunto da destituição ainda mais na agenda, mas a queda de Trump é nada mais do que uma miragem: “A tese de ‘impeachment’ ganha força mas é um risco político grande dos democratas navegarem nessa sopa até à eleição porque, na verdade, do essencial Trump já se livrou. Olhando para os factos que Mueller descreve está lá quase tudo mas também é verdade que Trump não vai cair por causa disto”. Alturas houve em que o caso era mais sério - Almeida destaca as declarações de Trump por altura das manifestações fascistas em Charlottesville - e também nada de substancial lhe aconteceu: “Desde John McCain que não há um republicano verdadeiramente de topo a criticar Trump. Se estivéssemos a falar de um Donald Trump com 20% de aprovação, poderia cair, mas não, porque a popularidade entre a população está perto dos 43% e é de entre 75% a 80% entre os próprios republicanos. Não cai”.

Também Dressler considera difícil que este seja mesmo o último capítulo de Trump na Casa Branca. Para isso era preciso a ‘smoking gun’ que tramou Richard Nixon. “Não antevejo qualquer revolta entre os democratas. Não há as gravações que fizeram Nixon demitir-se. Desta vez não temos a tal arma fumegante. Além disso, há menos republicanos com mentes independentes do que havia no tempo de Nixon.” Os democratas têm agora que decidir se dão ou não dão início ao processo de destituição. No Twitter não faltam pedidos nesse sentido mas Nancy Pelosi, líder da maioria democrata na Câmara dos Representantes, tem-se mostrado relutante em seguir esse caminho. “As declarações de Mueller colocam uma pressão extra sobre a Câmara para iniciar um processo de ‘impeachment’, mas ainda não é claro se essa pressão irá resultar. Pelosi está a manter a rolha na garrafa porque, na verdade, iniciar um processo que só pode ser decidido no Senado, controlado pelos republicanos, e que requer 2/3 do voto para condenar, apenas fará dos EUA um país ainda mais dividido (se isso for possível)”, diz Dressler.

O tema vai para a estrada com os candidatos, isso parece certo. “A partir do momento em que, segundos depois de Mueller ter acabado de falar, vários candidatos democratas à presidência vão para o Twitter dizer que o ‘impeachment’ é uma espécie de dever cívico, fica claro que vai ser motivo de campanha”, diz Germano Almeida. Mais difícil será fazer mossa: “Trump joga muito bem este jogo porque sabe que a sua base eleitoral só lê os títulos ou as ‘hashtags’ e por isso é que ele repete sempre ‘No collusion! No obstruction!’ e fica-se por aí. A base dele só ouve duas palavras”. Mesmo assim, na opinião de Joshua Dressler, as pessoas não vão esquecer o caso - podem, sim, ignorá-lo se quiserem. Seja como for, “poderá haver um número significativo de eleitores centristas que, não só por causa desta caso com a Rússia mas também por causa do seu comportamento no geral, se afastem de Trump”. Trump “perdeu a eleição [de 2016] no que ao número de votos [populares] diz respeito”, o que quer dizer que “em Estados-baloiço pode não ser preciso muito para virar a história”.