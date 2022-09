Pelo menos sete mortos e vários desaparecidos após colisão de barcos no Danúbio

Pelo menos sete pessoas morreram depois de um barco de turismo ter colidido com outra embarcação esta quarta-feira no Danúbio, em Budapeste, na Hungria. A embarcação turística acabou por se afundar. Há um número indeterminado de desaparecidos.

A notícia foi adiantada pela televisão estatal, segundo a qual o barco transportava 34 pessoas (32 turistas e dois membros da tripulação), na sua maioria de origem asiática.

Uma equipa de mergulhadores deslocou-se para o local de forma a tentar resgatar os passageiros que caíram ao rio. Pelo menos uma das pessoas que caiu à água já foi resgatada.

O Danúbio tem estado recentemente com correntes fortes, tendo galgado as margens da cidade. A polícia mandou encerrar entretanto a circulação nas águas do rio.