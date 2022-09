“Lamento muito, peço desculpa, faremos melhorias”: a primeira entrevista do presidente da Boeing após a queda dos aviões

O presidente executivo da Boeing, Dennis Muilenburg, pediu esta quarta-feira desculpa aos familiares das vítimas que morreram nos acidentes envolvendo aviões do modelo 737 Max, ocorridos em 2018 e 2019. “Lamento muito o que aconteceu e peço desculpa aos familiares das vítimas”, disse, em entrevista à CBS News, a primeira que deu desde a queda das aeronaves.

Dennis Muilenburg disse sentir-se “terrível” pelo que aconteceu e ter sido afetado tanto em termos pessoais como profissionais. “Isto afetou-me diretamente como líder da empresa. (...) Não podemos alterar o passado mas podemos fazer melhor daqui para a frente e o nosso compromisso é, de facto, o da segurança. Assumimos as nossas responsabilidades e faremos melhorias”, disse ainda.

Em outubro de 2018, um avião da Lion Air, modelo Boeing 737 Max, caiu na Indonésia com 189 pessoas a bordo, que tiveram morte imediata. Meses depois, em março de 2019, outro acidente com o mesmo modelo causou a morte de 157 pessoas.

Recentemente, o “New York Times” noticiou que os pilotos da American Airlines alertaram para a falta de condições de segurança do modelo 737 Max durante um encontro com executivos da Boeing, que decorreu em novembro, menos de um mês depois da queda do avião da Lion Air. Na altura, o vice-presidente da empresa, Mike Sinnett, terá desvalorizado os alertas.