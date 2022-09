Huawei exorta Washington a “suspender ação ilegal” e acusa EUA de quererem levar empresa à falência

A gigante tecnológica chinesa Huawei instou, esta quarta-feira, Washington a “suspender a ação ilegal” contra ela, dizendo que as restrições norte-americanas são uma tentativa de levar a empresa à falência. Os políticos dos EUA estão “a usar a força de uma nação inteira para perseguir uma empresa privada”, acusou o diretor jurídico da Huawei, Song Liuping, numa conferência de imprensa em Shenzhen.

A empresa apresentou um processo para julgamento sumário, pedindo ao tribunal que revogasse parte da lei de autorização de defesa nacional. A tecnológica alega que uma parte daquela lei federal americana, que proíbe especificamente que agências governamentais usem a tecnologia da Huawei e da rival chinesa ZTE, viola a Constituição dos Estados Unidos ao destacar um indivíduo ou grupo para punição sem julgamento. “O Governo dos EUA não forneceu qualquer prova para mostrar que a Huawei é uma ameaça à segurança”, lembrou Song, dizendo tratar-se de “especulação apenas”.

A empresa chinesa já tinha entrado com a ação judicial contra parte daquela lei federal em março, ou seja, antes de Washington ter aplicado uma proibição de exportação, impedindo as empresas americanas de fazerem negócio com a Huawei. Há pouco mais de uma semana, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos pôs a Huawei numa lista de empresas estrangeiras que alegadamente prejudicam a segurança nacional americana ou interesses de política externa.

“Hoje é a Huawei, amanhã pode ser a sua empresa”

A proibição de exportação levou empresas como a Google a cortarem laços com a tecnológica chinesa, que lidera no mercado global de telecomunicações. Em resultado, as principais operadores inglesas e japonesas também estão a atrasar o lançamento de smartphones Huawei.

Song referiu que juntar a empresa a uma lista negra “estabelece um precedente perigoso”. “Hoje são as telecomunicações e a Huawei. Amanhã pode ser a sua indústria, a sua empresa, os seus consumidores”, concretizou.

“Mais de três mil milhões de clientes” serão afetados em mais de 170 países, incluindo nos EUA, onde a Huawei ainda trabalha com algumas operadores rurais, estima o diretor jurídico. “A conectividade é um direito humano básico e o Governo dos Estados Unidos está a colocar em risco os direitos [dos clientes]”, acrescentou.