É a primeira vez na História de Israel que uma eleição não resulta num governo: os israelitas votam em setembro de novo

O parlamento israelita, o Knesset, votou para se dissolver a si mesmo esta quarta-feira à noite depois de o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, reeleito no passado dia 9 de abril, não ter conseguido apoios suficientes para formar uma coligação.

Pouco mais de um mês e meio depois da última chamada às urnas, os israelitas vão escolher uma nova formação parlamentar dia 17 de setembro, o que é inédito na história do país. As conversações para o nascimento de uma nova coligação fracassaram depois de Avigdor Lieberman, ex-ministro da Defesa e antigo aliado de Netanyahu, se ter recusado apoiá-lo num novo governo. Sem Liberman, Netanyahu não consegue o apoio dos ultranacionalistas do Yisrael Beiteinu e, sem eles, não é possível formar uma maioria, já que todos os outros partidos do espectro político de centro ou centro-esquerda recusam coligar-se com Netanyahu.

Acabava à meia-noite desta quinta-feira (22h de quarta em Portugal Continental) o prazo para formar governo. O próximo passo estava nas mãos do presidente israelita, Reuven Rivlin, que podia chamar o segundo maior partido a formar governo. Mas o partido de Netanyahu, o Likud, mostrou-se pouco aberto a essa opção já que seria Benny Gantz, líder do segundo classificado, o partido Azul e Branco, a dirigir as negociações para a formação de um novo governo. Assim, Netanyahu optou por dissolver a assembleia e forçar novas eleições.

Em outras circunstâncias, Netanyahu não teria problemas em formar um governo com os seus já antigos aliados de direita mas desta vez os partidos de matriz religiosa envolveram-se numa disputa com os ultranacionalistas seculares por causa da lei que isenta os ultra-ortodoxos do serviço militar - os primeiros querem que ela assim se mantenha, os segundos querem o fim da exceção, ou seja, mais gente no exército.

Enfrentando a possibilidade de vir a ser julgado por corrupção e fraude, Netanyahu tem menos espaço para manobras políticas com os partidos à sua esquerda.