Presidente do Malawi reconduzido no cargo após irregularidades com corretor líquido

O Presidente do Malawi, Peter Mutharika, foi reconduzido no cargo, segundo informou esta segunda-feira a comissão eleitoral do país.

O anúncio segue-se à luta renhida entre Mutharika, que lidera o Partido Democrático Progressista (DPP), e o líder da oposição, Lazarus Chakwera, à frente do Partido do Congresso do Malawi (MCP), e a várias acusações de fraude eleitoral.

No fim de semana, um tribunal impediu a comissão de divulgar mais resultados até que quaisquer irregularidades fossem resolvidas e os votos de um terço dos distritos eleitorais fossem recontados.

Corretor líquido, “a mesma caligrafia”: “um sinal de alerta sério”

A chefe da comissão eleitoral do Malawi, Jane Ansah, reconheceu que Tipp-Ex (uma marca de corretor líquido) ou algum fluido similar foi usado nalgumas folhas de resultados de assembleias de votos. Ansah assegurou que a comissão não forneceu qualquer líquido de correção como parte do material eleitoral.

O corretor líquido foi uma das irregularidades apontadas pela oposição. O porta-voz do MCP, Eisenhower Mkaka, disse à agência France-Presse que “houve muitas correções nos resultados”, acrescentando que também parece detetar-se “a mesma caligrafia em folhas de registo provenientes de diferentes secções eleitorais”. “Isto é um sinal de alerta sério. É uma indicação de que alguém estava a tentar adulterar os resultados”, acrescentou.

Também Paul Chibingu, do Movimento da Transformação Unida (um partido mais pequeno da oposição), sublinhou que o uso de corretor líquido “mostra que estão a tentar manipular as eleições alterando os números”.