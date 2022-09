Alastair Campbell foi expulso dos trabalhistas - é o momento “Eu sou Spartacus!” no partido

Alastair Campbell, o antigo diretor de comunicação de Tony Blair - primeiro-ministro trabalhista do Reino Unido de 1997 a 2007 - e um dos nomes mais conhecidos das fileiras trabalhistas, foi expulso do partido onde militava desde adolescente por ter votado nos Liberais-Democratas nas eleições europeias.

Campbell explicou a sua decisão de forma bastante clara: ele quer um segundo referendo ao Brexit e os trabalhistas nunca se comprometeram em oferecê-lo. Bom, agora já se comprometeram, mas isso só aconteceu depois de uma fria análise aos seus maus resultados nas eleições europeias, nas quais o ‘Labour’ conseguiu apenas 10 assentos e menos de 15% do voto. Em declarações aos jornalistas à porta de sua casa, na zona norte de Londres, Campbell mostrou pouca vontade em ceder às ordens do partido. “Podemos interpretar isto de várias formas, mas o que eu sei é que não vou sair do partido só porque um email me diz que fui expulso.”

Um porta-voz dos trabalhistas disse ao “The Guardian” que Campbell tinha sido expulso porque “o apoio a outros partidos políticos ou candidatos não é compatível com ser-se membro dos trabalhistas” e acrescentou que “os Liberais-Democratas não vão conseguir acabar com a austeridade até porque apoiaram durante cinco anos um governo conservador que devastou as [nossas] comunidades com medidas de contenção orçamental”.

"Estou triste e desapontado ao receber este email a expulsar-me do Labour, particularmente num dia em que a liderança do partido parece estar, finalmente, a fazer o que é certo em relação ao Brexit, não sendo a isso alheio o voto útil dos membros do partido, incluindo os deputados, presidentes das autarquias e membros da câmara dos Lordes que apoiam o People's Vote", escreveu Campbell no Twitter esta terça-feira de manhã. A campanha pelo segundo voto, da qual Campbell era um dos rostos mais conhecidos, expressou “tristeza e grande desilusão” em relação à expulsão de Campbell e o próprio parece não ter ainda deitado totalmente a toalha ao chão: o trabalhista vai pedir ajuda a uma equipa de advogados para decidir o que fazer em relação à expulsão.

Também no Twitter, Campbell escreveu que vai estar “sempre com o Partido Trabalhista” e que a decisão de votar pelos Liberais-Democratas foi feita “sem alarido nem publicidade prévia”. O antigo diretor de comunicação de Blair acrescentou, porém, que é preciso olhar para a forma, como o partido avaliou o seu caso “e os casos de antissemitismo”. A polémica da veia antissemita no ‘Labour’ já levou alguns membros a sair do partido e desencadeou duras críticas da enorme comunidade judaica britânica, tendencialmente votante (e financiadora) do partido. Entretanto, o Comité de Igualdade e Ética abriu uma investigação para tentar entender se o partido discrimina pessoas com base na sua etnia.

Entretanto não param de chegar às redes sociais mensagens de apoio a Campbell e alguns dos mais antigos membros do ‘Labour’ decidiram mesmo escrever cartas ao “The Guardian” expressando a sua solidariedade com o ex-membro trabalhista, deixando claro que também eles esperam uma carta de expulsão, já que, tal como Campbell, também eles votaram em outros partidos.

Como no filme “Spartacus”, de Stanley Kubrick, que retrata uma revolução de escravos no Império Romano e no qual uma série de prisioneiros grita “Eu sou o Spartacus” em solidariedade com o líder da revolta, assim parecem-se sentir-se os membros do partido liderado por Jeremy Corbyn. “A expulsão de Alastair Campbell é para mim, membro do ‘Labour’ há mais de 40 anos, um ‘momento Spartacus’. Votei nos Liberais-Democratas e peço aos restantes membros que também o fizeram para que tornem a sua escolha um facto público”, escreveu John Runeckles, de Londres. “A expulsão de Alastair Campbell é o fim da linha. Hoje cancelei a minha militância de mais de 50 anos no Partido Trabalhista, já que também eu cometi a mesma ofensa que ele e por isso devo partilhar o castigo. Não, não tenho nenhuma relação de parentesco”, escreveu, por seu lado, Mary Campbell, do Surrey, que partilha também o apelido com o agora expulso membro do ‘Labour’.