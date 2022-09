Acusada de “ambiente de trabalho tóxico”, Amnistia Internacional afasta cinco dos seus líderes

A Amnistia Internacional (AI) arrisca perder a maior parte da sua equipa de liderança sénior, um desfecho que estava em cima da mesa depois de um relatório ter descrito a existência na organização de um ambiente de trabalho “tóxico”, o que levou a que sete elementos da chefia apresentassem a demissão.

A avaliação independente foi ordenada por Kumi Naidoo, secretário-geral da AI, na sequência de dois suicídios entre os funcionários, em 2018. Os termos da apreciação divulgada em fevereiro foram duros: “uma cultura tóxica de sigilo e desconfiança”.

Segundo a BBC, das sete demissões apresentadas, cinco terão sido já aceites ou estão em vias disso. As baixas atingem principalmente Londres e Genebra. Quanto a uma outra notícia, adiantando que seriam pagas indemnizações “generosas”, a BBC cita uma porta-voz da Amnistia desmentindo. Segundo ela, os pacotes de rescisão serão “menos favoráveis do que os oferecidos a outros funcionários”.

Um total de 475 membros do pessoal foram ouvidos para a elaboração do relatório. Muitos apontaram exemplos específicos de situações de bullying, testemunhadas ou sentidas - desde relatos de chefes depreciando a equipa durante as reuniões até comentários humilhantes e ameaçadores.

Também a Unite, que representa centenas de funcionários da AI em escritórios em todo o mundo, revelou que um em cada três funcionários entrevistados recentemente pelo sindicato se sentiu “maltratado ou intimidado no trabalho desde 2017”.

A porta-voz da organização adiantou que “a antiga Equipe de Liderança Sénior foi dissolvida e uma nova equipa de transição está em funções até que todos os cargos fiquem preenchidos”, o que deve acontecer até ao final de 2019.