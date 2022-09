Trump pressiona primeiro-ministro japonês para resolver desequilíbrio comercial com EUA

O Presidente dos EUA, Donald Trump, pressionou, esta segunda-feira, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, a resolver o desequilíbrio comercial com os Estados Unidos e manifestou confiança de que “coisas boas” virão da Coreia do Norte, apesar da desconfiança de Tóquio.

Durante uma visita de Estado de quatro dias ao Japão, Trump relacionou diretamente o comércio com a segurança, uma ligação que perturba as autoridades japonesas, cuja aliança com Washington está no centro das suas políticas de defesa. “É tudo uma questão de balanço. Quando falo de uma ameaça à segurança, falo de um balanço. Para se ter 716 mil milhões de dólares (639 mil milhões de euros) por ano em despesas militares, é preciso ter muito dinheiro a entrar”, disse, citado pela agência de notícias Reuters, acrescentando que o Japão comprou “enormes quantidades” de equipamentos militares aos EUA.

No sábado, Trump assinalou no Twitter o “grande progresso” que estava a ser feito nas negociações comerciais com o Japão, com “a agricultura e a carne bovina em destaque”. Muito do que irá acontecer terá de esperar pelas eleições de julho no Japão, advertiu.

“Coisas muito boas em agosto”

Esta segunda-feira, o Presidente norte-americano indicou que, “em termos de negócio”, os EUA e o Japão deverão anunciar “coisas muito boas para ambos os países”, “provavelmente em agosto”. “Penso que rapidamente teremos a balança comercial corrigida”, acrescentou.

“Estou determinado a demonstrar em casa e no exterior o vínculo muito forte” entre os dois países, sublinhou, por sua vez, Shinzo Abe.

Trump já havia sido recebido pelo novo imperador Naruhito no palácio imperial em Tóquio, tornando-se o primeiro dignitário estrangeiro a ser recebido pelo monarca desde que este mês herdou o trono na sequência da resignação do seu pai, Akihito, a primeira abdicação de um imperador japonês em dois séculos.

Apesar das boas relações, Abe e Trump têm divergências relativamente ao comércio, sublinha a Reuters. O Presidente dos EUA já ameaçou aplicar altas tarifas sobre fabricantes japoneses de automóveis numa tentativa de cortar o superavit comercial norte-americano e conseguir um pacto comercial com Tóquio.

Bolton é “excessivamente ignorante”

Os dois dirigentes também vão discutir a Coreia do Norte e o Irão. “Pessoalmente, acho que muitas coisas boas virão da Coreia do Norte. Sinto isso. Posso estar certo, posso estar errado, mas sinto isso”, declarou Trump esta segunda-feira.

Na véspera, o Presidente norte-americano disse não estar preocupado com o lançamento de mísseis pela Coreia do Norte, o que o pôs em desacordo com o seu conselheiro de segurança nacional. John Bolton afirmara no sábado que os recentes testes de Pyongyang com mísseis de curto alcance tinham violado as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, uma avaliação partilhada por Tóquio.

Em reação, o Ministério norte-coreano das Relações Exteriores disse que Bolton é “excessivamente ignorante”, sendo conhecido nos EUA “como um fanático da guerra que sussurra ‘guerra’ ao ouvido do Presidente”.

Segundo a imprensa local, Abe está a considerar fazer uma viagem ao Irão no próximo mês para tentar aliviar as crescentes tensões entre Teerão e Washington. Dizendo que Abe lhe falara disso, Trump afirmou: “Veremos o que acontece. Mas sei que o primeiro-ministro é muito próximo da liderança do Irão. Veremos o que acontece.”