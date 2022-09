Tailândia. Ex-primeiro-ministro e confidente real Prem Tinsulanonda morre aos 98 anos

O antigo primeiro-ministro da Tailândia e confidente real Prem Tinsulanonda morreu, este domingo, num hospital de Banguecoque, aos 98 anos, escreve o jornal tailandês “Khao Sod”.

O ex-general do Exército era uma das figuras mais influentes do país, tendo sido chefe de Governo entre 1980 e 1988 e ajudado a consolidar os laços entre as estruturas militar e monárquica. Terá sido fundamental no golpe de 2006 contra o então primeiro-ministro Thaksin Shinawatra.

Era o conselheiro em quem o rei Bhumibol Adulyadej mais confiava e, após a morte do monarca, em outubro de 2016, Prem serviu brevemente como regente do país.

Influente até aos últimos dias

A sua influência continuou a ser sentida até aos últimos dias, uma vez que também desempenhou um papel decisivo no casamento e coroação do rei Maha Vajiralongkorn no início de maio.

A morte de Prem acontece numa altura em que a Tailândia se prepara para formar um novo Governo após as primeiras eleições desde o golpe de Estado de há cinco anos.

Segundo a imprensa local, a morte foi causada por insuficiência cardíaca.