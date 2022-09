Caiu o avião em que seguia Gabriel Diniz. Aparelho não estava autorizado para táxi aéreo

É autor do single que liderou o Brasil este ano, “Jenifer”: Gabriel Diniz, 28 anos, morreu esta segunda-feira depois de o avião em que seguia ter caído no sul do Sergipe, estado mais pequeno do Brasil. A notícia é avançada pelos órgãos de comunicação social locais.

Citada pela “Folha de São Paulo”, a assessoria do artista confirma que Gabriel Diniz seguia no aparelho. Foram encontrados documentos do músico junto ao local do acidente.

Segundo o “Globo”, a aeronave que transportava Gabriel Diniz só podia fazer voos de treino e não tinha autorização para ser utilizado como táxi aéreo. As autoridades brasileiras já anunciaram a abertura de uma investigação ao caso, incluindo esta alegada utilização indevida.

Segundo relatos de uma moradora no local, o avião em que Diniz estava evidenciava problemas no motor, rasou a casa da testemunha e acabou por se despenhar. Dentro do aparelho, um bimotor, seguiam pelo menos três pessoas.