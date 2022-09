Boris: o provável sucessor de Theresa May quer um Brexit sem acordo

Um dia depois de Theresa May ter anunciado a demissão, ninguém sabe quem lhe vai suceder. Nem sequer sabemos se o Partido Conservador (a que May pertence) vai indigitar um novo chefe de Governo, ou se haverá eleições antecipadas.

Dos 14 candidatos referidos pela BBC, Boris Johnson é o mais mediático e o mais conhecido fora do Reino Unido. Eurocéptico convicto, teve um papel determinante na campanha para referendo sobre o Brexit em fevereiro de 2016 – a favor da saída do Reino Unido da União Europeia – e foi o primeiro titular da pasta dos Negócios Estrangeiros no Executivo de Theresa May.

Rory Stewart – seu adversário na corrida à liderança do partido e seu colega no Governo de Theresa May, já disse que nunca poderá “servir” num Executivo liderado por Boris, que é um defensor do Brexit sem acordo.

Stewart – que tutela a pasta do Desenvolvimento Internacional – disse à BBC: “Nunca poderia integrar um Governo que iria empurrar este país para um Brexit sem acordo. Não poderei trabalhar com Boris Johnson”.

Para já, a única certeza é que as candidaturas à liderança do Partido Conservador estão abertas até à semana que começa a 10 de junho, e o único requisito que cada candidato tem de cumprir é ser apoiado por “dois proponentes”, escreve a BBC. Se houver mais de três candidatos, realizam-se uma espécie de primárias por eliminatórias, até restarem apenas dois.