Baltasar Garzón pediu cheque milionário para defender empresário chavista

Baltasar Garzón, que enquanto juíz se destacou como um dos rostos do combate ao crime em Espanha, pediu 3,6 milhões de dólares (3,2 milhões de euros) ao empresário chavista Diego Salazar para denfendê-lo num processo que corria contra si no Principado de Andorra em 2012 por crimes de peculato de fundos públicos e associação ilícita. Na proposta de serviços profissionais que o levaram a Salazar, além dos honorários, o ex-juiz explica os passos a estratégia e também se ofereceu para desenvolver “uma campanha de comunicação” para preservar a imagem, atividade profissional e “prestígio” dos negócios do chavista.

Diego Salazar é primo do ex-ministro da Energia do governo de Hugo Chávez e ex-presidente da empresa pública Petróleos da Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez. Ramírez e membros da antiga liderança desta empresa venezuelana têm um processo no Tribunal de Instrução de Madrid por associação criminosa e suborno de funcionários, entre outros crimes. O próprio Salazar, junto com outras 27 pessoas, foi acusado no ano passado de aliciar empresas para favorecê-las com contratos associados à mesma empresa pretolífera venezuelana. Contas feitas, existe um presumível branqueamento de 2 mil milhões de dólares (1749 milhões de euros), justificado “com supostos serviços de intermediação com fornecedores da Bariven, uma subsidiária da petrolífera”.

Baltasar Garzón ofereceu-se para defender o empresário. E, alegadamente, entre as condições incluídas nesta proposta, incluiu uma verba de um milhão de dólares adicionais, caso fossem atingidos “os propósitos indicados na presente proposta antes de 60 dias contínuos”. E deixou claro ao potencial cliente que, nesses 3,6 milhões, não estavam incluídas as “despesas extraordinárias”, isto é, “as taxas para outros profissionais que poderiam intervir [como solicitadores ou especialistas], custos de transporte, advogados, bem como as despesas de correio e qualquer outro similar que possa ser causado”.

Trata-se de um contrato leonino, para alguém com o curriculum público de Garzón, atual candidato às eleições europeias pelo partido Actúa, e que não passou despercebido à comunicação social espanhola. Contudo, quando ouvido, Baltasar Garzón desvalorizou o caso, considerando que "estes documentos não têm relevância”. ”Como proposta de serviço, o escritório nunca foi considerado, nada foi respondido e nada foi realizado", adiantou. “Não há nenhuma proposta assinada por mim ou por qualquer pessoa do Ilocad [o escritório de advocacia que dirige]", acrescentou. Garzón explicou que houve um pré-relatório feito por vários advogados e que todos os elementos relacionados a este documento estão perfeitamente em ordem.

Garzón iniciou-se em 1993 na vida política espanhola. Chegou a integrar a lista de Candidatos à Câmara dos Deputados pelo PSOE e comandou o Plano Nacional Anti-Drogas.

É candidato às eleições europeias pelo partido Actúa e dirige um escritório de advogados que agora se vê a braços com uma polémica caso de honorários exorbitantes para defender um primo do ex-ministro da Energia do governo de Hugo Chávez.