Motim em prisão venezuelana provoca 29 mortes

Pelo menos 29 pessoas morreram e 19 ficaram feridas durante um motim no centro de detenção José Antonio Páez, na Venezuela, segundo fontes do Ministério Público, citadas pela agência EFE. A prisão situa-se na cidade de Acarigua, estado de Portuguesa, cerca de 350 quilómetros a sudoeste da capital Caracas.

De acordo com a mesma fonte, a situação foi desencadeada por um grupo de detidos que terão atacado guardas prisionais, com a intenção de se porem depois em fuga. A prisão está a ser inspecionada.

O Observatório Venezuelano de Prisões, uma organização não-governamental (ONG) que defende os detidos, referiu na rede social Twitter, ao final da tarde desta sexta-feira (hora de Portugal continental) que havia 23 mortos, atribuindo responsabilidades ao Ministério dos Serviços Prisionais. Carlos Nieto, diretor da ONG Uma Janela para a Liberdade, confirmava à agência AFP o número de mortos e acrescentava a existência de 14 polícias feridos.

O observatório fala num "massacre no local", acrescentando que todos os 23 mortos seriam detidos. Zair Mundaray, um ex-responsável do Ministério Público do país, atualmente no exílio, publicou no Twitter um vídeo em que se vê um suposto detido empunhando uma pistola e uma granada, ao lado de duas presumíveis reféns.

Madrugada de "terror"

O canal VPItv divulgou no Twitter imagens onde a jornalista Mariangel Moro Colmenárez é supostamente impedida de registar a entrada de feridos no Hospital Jesús María Casal Ramos. Terá sido ameaçada por arma de fogo e obrigada a apagar as imagens registadas.

No "El Pitazo", a repórter conta que os conflitos já se prolongam por 10 dias, tendo tido o seu auge na madrugada desta sexta-feira. Residentes nas imediações da prisão garantem que as fachadas das casas têm sido atingidas por balas e que são afetados pelo gás lacrimogéneo. A madrugada terá sido "de terror".

Em 29 de março de 2018 ocorreu um dos motins mais graves na Venezuela, com confrontos no centro de detenção da Polícia Estadual de Carabobo, onde 68 pessoas morreram.