Líder do Congresso Nacional Indiano perde bastião histórico do partido e da família

O líder do Congresso Nacional Indiano (INC, partido de centro-esquerda), Rahul Gandhi, reconheceu, esta quinta-feira, que tinha perdido o seu assento parlamentar na Lok Sabha pelo círculo eleitoral de Amethi. Trata-se de um bastião do INC na câmara baixa do Parlamento, tendo já sido ocupado pela mãe, pelo pai e por um tio de Gandhi. Ele foi quem mais tempo ocupou o lugar, durante os últimos 15 anos.

A perda daquele assento histórico para a mais famosa dinastia política do sul da Ásia está em linha com a derrota esmagadora do partido nas eleições gerais, cuja dimensão vai sendo revelada à medida que os votos são contados. O INC dominava Amethi há mais de meio século, com exceção de alguns anos nas décadas de 1970 e 1990.

“O povo é o mestre e o mestre tomou a sua decisão”, disse Gandhi, citado pelo jornal “The Guardian”, ao admitir a derrota para Smriti Irani, a candidata do Partido do Povo Indiano (BJP, nacionalista hindu) e atual ministra dos Têxteis no Governo de Narendra Modi. Gandhi continuará a sentar-se no Parlamento indiano num segundo lugar, conseguido facilmente pelo distrito de Wayanad, no estado de Kerala.

Partido do Congresso suplantado como única força política nacional

O INC foi derrotado pelo BJP em 2014 e ficou reduzido ao seu pior desempenho de sempre, com apenas 44 assentos. Na quinta-feira, o dia em que se iniciou a contagem das centenas de milhões de votos, percebeu-se que o partido do Congresso melhoraria esse resultado. No entanto, a perda de Amethi e a penetração do BJP no leste, nordeste e sul do país confirmaram que o INC foi suplantado como única força política nacional, prossegue o “Guardian”.

A perda voltará a motivar a discussão sobre se Gandhi e a sua família devem ou não entregar o comando do INC a caras novas, quando passa exatamente um século desde que o seu tetravô, Motilal Nehru, tomou as rédeas do partido e liderou o movimento de libertação da Índia. Jawaharlal Nehru, bisavô de Rahul Gandhi, opôs-se ferozmente ao nacionalismo hindu e tentou transformar a Índia num país secular, uma visão que o INC continua a defender.

Modi acusa Gandhi de “ semear o veneno ” que pune diariamente os indianos

Com o atual primeiro-ministro, o mais ferrenho nacionalista hindu a ocupar o cargo, essa visão tem sido descrita como um longo pesadelo nacional. “O país partiu-se em pedaços e foi você quem semeou o veneno”, disse Modi a Gandhi numa sessão parlamentar em fevereiro. “Após 70 anos de independência, não passa um dia sem que os indianos sejam punidos pelos seus pecados”, acusou ainda.

Apesar de as dinastias continuarem a ser comuns na política indiana, Modi conseguiu passar uma imagem de profundo contraste entre a sua história, enquanto filho de um pobre vendedor de chá, e a educação rica de Gandhi. “Os Gandhi são uma família confortável. Gostam de onde vivem, gostam das suas vidas, das suas férias. Não estão dispostos a mudar. Para Modi, a mudança vem de dentro”, disse uma porta-voz do BJP.