Explosão em Lyon faz pelo menos 13 feridos

Pelo menos 13 feridos ligeiros, de acordo com a agência AFP, é o balanço de uma explosão que ocorreu na tarde desta sexta-feira numa rua da cidade francesa de Lyon, provocada por uma bomba, de acordo com as suspeitas das autoridades. Um dos feridos é uma criança de oito anos, avançou o presidente da Câmara de Lyon, Denis Broliquier.

A polícia montou um perímetro de segurança no local. De acordo com o "Le Monde", as autoridades procuram um homem entre os 30 e os 35 anos que circulava de bicicleta e que terá sido visto a depositar um pacote naquela rua.

Fonte policial disse à agência France-Presse que se tratava de um pacote-bomba que continha “pregos” e que terá sido colocado em frente a uma pastelaria, na esquina entre as ruas Victor-Hugo e Sala.

A explosão ocorreu pelas 17h30, hora local (16h30 em Lisboa), numa rua pedonal no centro da cidade, junto à praça Bellecour. O Presidente Emmanuel Macron referiu-se ao acontecimento como um “ataque”, no âmbito de uma entrevista que deveria ter como tema as eleições europeias.

“Cheguei atrasado alguns minutos porque houve um ataque a Lyon, como todos já devem saber. Não me cabe a mim dizer o que se passou, mas nesta altura posso adiantar que não houve mortos, apenas feridos. Deixo aqui a minha solidariedade para com eles e para com as famílias”, disse.

Para o terreno foram mobilizados os bombeiros e equipas de emergência médica. A investigação judicial está a cargo da secção de antiterrorismo do Ministério Público de Paris.