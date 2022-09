Líder supremo do Irão critica Presidente e MNE pelo acordo nuclear de 2015

O líder supremo do Irão, aiatola Ali Khamenei, expressou esta quarta-feira a sua divergência com o Presidente, Hassan Rouhani, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Javad Zarif, quanto ao acordo nuclear com as potências internacionais.

Os comentários de Khamenei, colocados no seu sítio oficial na internet durante a noite de quarta-feira, revelam que Rouhani e Zarif não agiram como ele desejava na negociação e aplicação do acordo de 2015.

Por outro lado, esta foi a primeira vez que Khamenei nomeou expressamente Rouhani e Zarif, ao expressar as suas preocupações com o acordo.

Khamenei disse: "Não acredito na forma como o acordo nuclear foi aplicado. Muitas vezes, avisei o Presidente e o ministro dos Negócios Estrangeiros".

O líder supremo do Irão tem a palavra final sobre todos os assuntos de Estado. As suas observações mostram as pressões internas a que agora estão sujeitos Rouhani e Zarif, quando o país está sob sanções dos Estados Unidos da América.