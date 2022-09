Irão só negociará com EUA se estes mostrarem “respeito”, avisa chefe da diplomacia iraniana

O ministro das Relações Exteriores do Irão, Mohammad Javad Zarif, disse que o seu país não negociará com o Presidente norte-americano, Donald Trump, a menos que os EUA mostrem “respeito” com Teerão, honrando os compromissos assumidos no acordo nuclear de 2015.

Em entrevista exclusiva à CNN, o chefe da diplomacia iraniana advertiu Washington de que está “a jogar um jogo muito, muito perigoso” ao aumentar a sua presença militar na região, referindo-se à mobilização do porta-aviões USS Abraham Lincoln e de bombardeiros para o Golfo. “Ter todos estes ativos militares numa pequena área é, em si mesmo, propício a acidentes. É necessária extrema prudência”, acrescentou.

Criticando a saída unilateral americana do acordo, destinado a limitar as capacidades nucleares do Irão em troca do levantamento de sanções, Zaid sublinhou que o seu país “agiu de boa fé”. Mas ressalvou: “Não estamos dispostos a conversar com pessoas que quebraram as suas promessas”. O acordo de 2015 foi assinado pelos EUA, Irão, Reino Unido, França, Alemanha, China e Rússia.

“O Irão nunca negoceia sob coação”

Trump tinha aberto a possibilidade de diálogo com Teerão mas, no domingo, endureceu a retórica, prevenindo: “Se o Irão quiser lutar, será o fim oficial do Irão. Não voltem a ameaçar os EUA!”. Zarif garantiu que Teerão não se curvará perante ameaças. “O Irão nunca negoceia sob coação. Não podem ameaçar um iraniano e esperar que ele se envolva [em negociações]. A maneira de o fazer é através do respeito, não de ameaças”, sublinhou.

Em caso de escalada, haverá “consequências dolorosas”, garantiu o ministro iraniano, lembrando, ainda assim, que Teerão “não está interessada numa escalada”. Em vez disso, apelou ao fim imediato da “guerra económica” travada pelos EUA contra o Irão, referindo que as sanções estão “a privar os cidadãos dos seus meios de subsistência”.

“Tudo o que queremos é vender o nosso petróleo”

“Tudo o que queremos é vender o nosso petróleo” e os Estados Unidos não passam de “um rufia que impede as pessoas de o comprarem”, acusou. E voltou às sanções americanas para dizer que estas “equivalem a terrorismo” contra os cidadãos do Irão.

Um ano após a saída de Washington do acordo nuclear, Teerão anunciou uma retirada parcial e fixou o prazo de 7 de julho para os demais signatários aliviarem as restrições aos sectores bancários e petrolíferos iranianos, sob pena de enfrentarem retaliações não especificadas.