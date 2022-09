Síria. Confrontos causaram pelo menos 44 mortos

Os 'jiadistas' lançaram nesta terça-feira uma ofensiva contra as forças do regime na zona do seu último bastião no noroeste da Síria, num combate que causou pelo menos 44 mortos, anunciou uma organização não-governamental (ONG). A província de Idlib, dominada por 'jiadistas' do Hayat Tahrir al-Sham (antiga filial da Al-Qaida), é o último reduto que está fora do controlo do regime sírio.

Desde abril, as forças a favor do Governo intensificaram os ataques aéreos contra algumas áreas controladas pelos 'jiadistas' em Idlib e na província vizinha de Hamã. Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, os confrontos causaram a morte de 44 pessoas, 18 'jihadistas' e 26 elementos das forças do regime.

Os ataques no sul de Idlib e no norte de Hama levaram mais de 150 mil pessoas a fugirem, anunciaram as Nações Unidas. As Nações Unidas alertaram ainda para o risco de uma "catástrofe humanitária" em Idlib se a violência continuar, durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da organização.