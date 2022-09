Presidente da Ucrânia convoca legislativas antecipadas para 21 de julho

O novo Presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, convocou nesta terça-feira, um dia depois de tomar posse, legislativas antecipadas para 21 de julho, segundo um decreto divulgado no 'site' da Presidência formalizando a dissolução do parlamento. O mais jovem Presidente da Ucrânia pós-soviética, Zelensky anunciou a intenção de dissolver o parlamento, eleito em 2014 e que lhe é hostil, no seu discurso de tomada de posse na segunda-feira.

Fiel à sua promessa de campanha de "quebrar o sistema", ataca deste modo uma classe política desconfiada em relação a um novato que prometeu transformar um país em guerra e com dificuldades económicas. De acordo com a agência France Presse, Volodymir Zelensky procura aproveitar o ímpeto da sua vitória, com 73% dos votos, na segunda volta das presidenciais realizadas em abril, para ganhar as legislativas, sem esperar pelo escrutínio previsto para outubro.

O seu partido, Servidor do Povo, por enquanto quase inexistente, é creditado com até 40% das intenções de voto nas sondagens mais recentes.

Ao anunciar a sua decisão de dissolver o parlamento na segunda-feira, o novo Presidente exortou também os ministros a demitirem-se, embora a lei só obrigue o governo a sair após as legislativas. O anúncio da dissolução do parlamento, um processo complexo, suscitou controvérsia, levando alguns especialistas e políticos a considerarem a decisão inconstitucional e a apelarem a Zelensky para abandonar a ideia.