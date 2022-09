May leva segundo referendo do Brexit ao Parlamento

Os deputados britânicos vão poder escolher se levam a novo referendo o acordo de Theresa May para sair da União Europeia (UE). O anúncio foi feito esta terça-feira à tarde pela primeira-ministra, que frisou que é contra nova ida às urnas. Amanhã apresentará a sua visão aos deputados, em Westminster. “Ajudem-me a levar a cabo a decisão do povo”, pediu no final de uma declaração de cerca de 15 minutos.

O projeto de lei que o Governo apresentará à Câmara dos Comuns na primeira semana de junho incluirá a obrigatoriedade de os deputados decidirem sujeitar ou não o diploma a consulta popular. Quem quiser referendo que apoie o projeto de lei, exortou.

Os deputados pronunciar-se-ão também sobre a futura relação comercial e aduaneira com os 27, explicou May. Essa é uma fase seguinte do debate, repetiu várias vezes. Para já trata-se de assegurar a saída, o que, confessou, está a ser “bem mais difícil do que previra”.

A seu ver, quer o Executivo quer a oposição trabalhista (com quem manteve conversações inconclusivas, apesar de algum consenso relativo a direitos laborais e proteção ambiental) desejam “uma relação comercial com a menor fricção possível” com a UE. Mas o partido de Jeremy Corbyn queria uma união aduaneira plena e permanente, ao passo que May admitia apenas mantê-la com cariz temporário.

Frisando o difícil que foi decidir tentar aprovar o acordo com a oposição, por não poder contar com o Partido Conservador na íntegra nem com o Partido Unionista Democrático (DUP) norte-irlandês (que sustenta o seu Executivo minoritário), May lembrou que até se disponibilizou para abandonar um cargo que adora. O calendário de saída não está definido, mas sê-lo-á em breve, e a primeira-ministra não quer pronunciar-se sobre o seu sucessor.

Risco de revogação

A rejeição das suas propostas pelos Comuns implicará, alerta May, uma rejeição do Brexit. Ciente de que o Parlamento rejeita uma saída da UE sem acordo, a governante conservadora alerta que o chumbo da sua proposta pode significar novo referendo ou eleições legislativas antecipadas, com o risco de revogação do Brexit.

Sem esquecer a questão candente da Irlanda do Norte, cuja fronteira hoje invisível poderá ter de ser reposta no momento de sair da UE, a primeira-ministra explicou uma série de salvaguardas previstas no documento que propõe. A principal é a obrigação jurídica de o Governo procurar, até dezembro de 2020 (fim do período de transição do Brexit) alternativas que impeçam a entrada em vigor do backstop, a solução consagrada no acordo de saída que firmou com os 27 em novembro e que mantém o Reino Unido em alinhamento regulatório com a UE e a Irlanda do Norte sujeita a certas regras do mercado único.

Com medidas destas May quer aplacar as objeções do DUP, partido cuja prioridade é a manutenção da Irlanda do Norte no Reino Unido. A primeira-ministra promete legislar para evitar que futuros governos possam adotar regras diferentes para aquela região.