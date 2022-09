EUA intercetam bombardeiros e caças russos ao largo do Alasca

Os Estados Unidos intercetaram quatro bombardeiros e dois caças russos ao larga do Alasca, de acordo com um comunicado divulgado pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD, no acrónimo em inglês).

As aeronaves russas entraram na zona de identificação de defesa aérea, que se estende cerca de 321 quilómetros para lá da costa oeste do Alasca, num exercício de treino mas também para “enviar uma mensagem de força aos seus adversários”, refere o comunicado, acrescentando que tanto os bombardeiros como os caças avistados mantiveram-se no espaço aéreo internacional, “não tendo, em momento algum, entrado ou no espaço aéreo americano ou no canadiano”.

As manobras acontecem numa altura de tensão entre os EUA e a Rússia e uma semana depois de o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, ter-se encontrado com o Presidente russo em Sochi e deixado alguns avisos a respeito da interferência da Rússia nas eleições americanas, num tom ligeiramente acima ao usado normalmente por Donald Trump.

O ministério russo da Defesa confirmou o incidente no Twitter, afirmando que os bombardeiros “realizaram missões programadas sobre as águas neutras dos mares de Chukotka, Bering e Okhotsk, bem como ao longo da costa oeste do Alasca e da costa norte das Ilhas Aleutas”. A determinado momento, acrescentou, “foram escoltados” por aviões de combate norte-americanos.

“Patrulhas feitas por aviões russos têm-se tornado cada vez mais complexas nos últimos anos”

Fontes citadas pela CNN sublinharam que nos últimos anos têm sido avistados, “várias vezes por ano”, aviões russos na região, tendo sido igualmente intercetados pelas autoridades dos EUA ou Canadá.

Num documento entregue ao Congresso no início deste mês, e citado pela CNN, o comandante da NORAD, o general Terrence J. O'Shaughnessy, afirma que as patrulhas realizadas por aviões russos ao largo da costa dos EUA e do Canadá “têm-se tornado cada vez mais complexas ao longo dos anos”.

O comandante vê nestas patrulhas uma espécie de ato de exibicionismo, servindo elas simplesmente o propósito de “chamar a atenção para as capacidades militares da Rússia”. “Não há quaisquer indicações de que o Governo russo pretenda diminuir o número de missões desta natureza num futuro próximo”, escreve ainda.