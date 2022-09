Seis horas depois, o homem que escalou a Torre Eiffel entregou-se às autoridades

O homem que escalou a Torre Eiffel, em Paris, esta segunda-feira, e que permaneceu durante quase seis horas a vários metros da altura, rendeu-se às autoridades por volta das 21h30 locais, menos uma hora em Portugal continental. A informação foi confirmada ao "Le Figaro" por fonte policial, que não adiantou a motivação para uma escalada que colocou o homem em perigo de vida.

"O visitante que escalou a Torre Eiffel pouco antes do meio-dia está aos cuidados das equipas de intervenção", indicou também a empresa que explora o monumento, em comunicado. As visitas serão retomadas às 9h30 locais desta terça-feira.

O visitante foi detetado no segundo andar, a cerca de 115 metros de altura, o que obrigou, de acordo com protocolo, à evacuação da torre. Ao início da noite, os bombeiros do GRIMP (um grupo de intervenção em situações de risco), procurava alcançar o homem no terceiro andar. A BRI, uma brigada especial da polícia francesa também estava no local e foram encetadas negociações com o 'alpinista'.

O homem entrou na torre como um visitante normal, tendo a determinado momento saído do percurso normal e iniciado uma subida, aparentemente, sem qualquer proteção.