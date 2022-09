Médicos franceses começaram a retirar os tubos que mantêm vivo um homem em estado vegetativo

Um antigo enfermeiro francês cuja história se tornou um elemento central do debate sobre o chamado direito a morrer no país começou a ser desligado dos tubos que o mantêm vivo. Vincent Lambert, atualmente com 42 anos, teve em 2008 um acidente de mota que o deixou paraplégico. Ao fim de anos a tentarem recuperá-lo, os médicos concluiram que não havia nada a fazer.

Aconselharam a retirada dos tubos intravenosos que lhe fornecem comida e água, e a sua mulher Rachel, responsável legal, concordou, tal como seis dos irmãos de Vincent. Mas os pais, católicos fervorosos, seguem a orientação da Igreja nessa matéria, discordaram e foram a tribunal para contrariar a decisão.

Entre decisões e recursos, a instância final foi o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que deu razão a Rachel. Os pais ainda tentaram outras vias, como por exemplo o defensor francês dos direitos humanos, mas não têm força legal.

"Todos os recursos jurídicos foram acionados e todas as entidades judiciais, tanto nacionais como europeias, confirmaram que a equipa médica tem o direito de parar os tratamentos", confirmou a ministra da Saúde.

O caso Lambert levou a uma alteração da lei francesa em 2016. Quando uma pessoa estiver, como ele, em estado vegetativo (definido como não funcionamento das partes do cérebro que controlam o pensamento e o comportamento, ainda que certas funções essenciais à vida se mantenham) sem esperança de recuperação, é possível os médicos retirarem os tubos a que mantém viva, sedando-a até ela morrer.

Foi isso que os médicos começaram agora a fazer com Vincent. A sua mãe, inconformada, lançou uma petição dirigida ao presidente da República na qual se lê a certa altura: "Em França, em 2019, ninguém devia morrer de fome e de sede". Mesmo após o desfecho aparentemente inevitável, Vincent Lambert continuará a alimentar o debate sobre o tema.