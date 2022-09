Especialistas do Deutsche Bank detetaram atividades suspeitas em contas de Trump e do genro

Especialistas em lavagem de dinheiro no Deutsche Bank suspeitaram de múltiplas transações envolvendo entidades legais controladas pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, e pelo seu genro, Jared Kushner, em 2016 e 2017. A notícia foi avançada este domingo pelo jornal “The New York Times” (NYT).

Os especialistas recomendaram que o assunto fosse encaminhado para uma unidade do Departamento do Tesouro que fiscaliza crimes financeiros, mas os executivos do banco rejeitaram o conselho, escreve o NYT. Em resultado, prossegue o jornal, nunca se deu seguimento aos “relatórios de atividades suspeitas” elaborados por membros da equipa de compliance sobre as transações de Trump e Kushner.

Um porta-voz do banco alemão, reagindo à reportagem, esclareceu que “em momento algum um investigador foi impedido de fazer avançar informações de atividade identificada como potencialmente suspeita”. “Aumentámos a nossa equipa de combate ao crime financeiro, reforçámos nos últimos anos os nossos controlos e levamos muito a sério o cumprimento da legislação contra a lavagem de dinheiro”, acrescentou o Deutsche Bank, citado pela Bloomberg.

Banco e empresas negam alegações

A reportagem assinala que algumas das transações em causa envolveram várias transferências de dinheiro entre entidades estrangeiras ou indivíduos. Antigos funcionários do banco, que emprestou largas quantias de dinheiro a empresas de Trump e Kushner, disseram ao NYT que a decisão de não reportar as transações reflete a indiferença do Deutsche Bank relativamente à lavagem de dinheiro e o seu foco em proteger as relações com clientes importantes.

Tammy McFadden, uma ex-funcionária do banco, alega ter sido despedida no ano passado depois de manifestar a sua preocupação com as práticas do banco. McFadden já apresentou reclamações junto da Comissão de Valores Mobiliários e de outros órgãos reguladores. “A sugestão de que alguém foi transferido ou despedido num esforço de anular preocupações relativas a qualquer cliente é categoricamente falsa”, reagiu ainda o Deutsche Bank.

Representantes da Trump Organization disseram ao jornal que a empresa não tinha conhecimento de quaisquer transações sinalizadas com aquele banco. Por sua vez, um representante da Kushner Companies referiu ao NYT que quaisquer alegações sobre lavagem de dinheiro são inventadas e falsas.