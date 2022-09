Bilionário discursa em cerimónia de graduação e promete pagar os empréstimos de todos os estudantes

Um bilionário que foi convidado para discursar na cerimónia de graduação dos finalistas no Morehouse College, uma universidade para estudantes do sexo masculino em Atlanta, nos EUA, tinha uma surpresa para os seus ouvintes: prometeu pagar-lhes integralmente as dívidas que contraíram para estudar lá.

"A minha família vai criar um fundo para pagar as vossas dívidas", disse-lhes. Muitos estudantes saltaram de júbilo e a mãe de um deles explicou depois que para ela parecia que era outra vez dia da Mãe. É normal os universitários americanos contraírem dívidas que atingem largas dezenas de milhares de dólares e que demoram anos a saldar.

Para Robert F. Smith, fundador e presidente da Vista Equity Partners, uma firma que investe em empresas tecnológicas, foi mais um ato de filantropia a juntar a outros que tem praticado nos últimos anos (incluindo a promessa anteriormente feita de doar milhão e meio de dólares à mesma escola).

Com uma fortuna pessoal estimada em cinco mil milhões de dólares, ele é o cidadão negro mais rico dos Estados Unidos. Uma das suas ofertas mais notadas foram os 20 milhões que doou ao Museu de História Natural. O fundo agora anunciado poderá representar um custo total de dez milhões.

No seu discurso, Smith explicou o gesto: "Quando o dr. [Martin Luther] King disse que 'o arco do universo moral inclina-se para a justiça', não estava a dizer que ele se inclina por sua própria iniciativa. Inclina-se porque escolhemos por encostar a ele os nossos ombros juntos e empurrar".

"A tecnologia está a criar todo um novo conjunto de rampas para a economia do século XXI e juntos podemos garantir que os afro-americanos adquirem a aptidões tecnológicas e ser beneficiários em setores que estão a ser automatizados", disse.

Um dos 400 estudantes, falando à imprensa local, explicou de forma mais direta o que sentia: "Se pudesse fazer um backflip [um salto mortal à retaguarda], fazia". Segundo o "Washington Post", esse estudante tem cinco irmãos e todos assistiram à cerimónia na companhia da mãe dele, que é motorista de autocarros.