Australiano encontrou pepita de ouro de 1,4 quilos com um detetor de metais

A pequena cidade (cerca de 30.000 habitantes) de Kalgoorlie, na Austrália Ocidental, foi fundada no final do século XIX, no âmbito de uma corrida ao ouro, e ainda hoje vários exploradores tentam a sua sorte na região. Nos últimos dias, um deles, munido apenas de um detetor de metais, foi especialmente sortudo, conta a BBC: encontrou uma pepita de ouro com 1,4 quilos, avaliada em 62.000 euros.

O homem, que não foi identificado, deslocou-se à Finders Keepers Gold Prospecting, em Kalgoorlie, para mostrar o achado. A loja de venda de material de prospeção partilhou depois a fotografia do “monstro” nas redes sociais. De acordo com o que o proprietário Matt Cook contou à BBC, o felizardo é um cliente habitual, mas que procura metais preciosos como passatempo. “É apenas um pouco maior do que um maço de cigarros e a densidade era incrível, era tão pesada”, descreve.

A pepita estava apenas 45 centímetros abaixo da superfície. De acordo com especialistas, este tipo de descobertas por parte de não profissionais acontece algumas vezes por ano.