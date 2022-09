Suíços aprovam restrição à compra de armas

As primeiras projeções do instituto de sondagens gfs.bern, divulgadas pela rádio pública suíça RTS, apontam para uma vitória clara do "sim", com 67% do total de votos, no referendo convocado para decidir a restrição da compra de armas no país, em sintonia com a legislação antiterrorista praticada nos países da Zona Schengen da União Europeia.

Segundo a emissora pública da Suíça, as primeiras projeções, ainda que com uma margem de erro de três pontos, mostram que "uma sólida maioria" votou a favor de que a Suíça se sintonizasse com a diretiva da União Europeia sobre armas de fogo, adotada em 2017.

A Suíça não é um país membro da União Europeia, mas pertence à Zona Schengen, área em que os cidadãos podem circular sem terem necessidade de obter vistos.

A proposta suíça, que encontrou objeção entre os proprietários de armas que cumprem as leis em vigor, impõe como obrigatório o treino regular de uso de armas de fogo, a renúncia especial à posse de algumas armas semi-automáticas e a numeração em série de grande parte das armas para permitir que possam ser rastreadas.