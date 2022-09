Paquistão. Médico infetou com HIV mais de 400 crianças

As autoridades paquistanesas ainda não sabem se o médico que infetou mais de quatrocentas crianças e cem adultos com HIV o fez de propósito ou por negligência. Para já, o homem encontra-se preso, e é possível que venha a enfrentar acusações de homicídio deliberado.

Foi no princípio de abril que começou a ser detetada uma quantidade substancial de casos de HIV na zona. Lançada uma investigação, constatou-se que muitas das pessoas em questão tinham ido ao mesmo médico. Testes subsequentes feitos a pacientes revelaram que mais de 500 pessoas tinham contraído HIV. Um número extraordinariamente elevado num país onde os índices da epidemia se têm mantido relativamente baixos, mau-grado um recente aumento acelerado.

Muzaffar Ghangharo, médico pediatra numa zona extremamente pobre de Lakarna, na província de Sindh, terá usado repetidamente a mesma seringa, sem cuidar sequer de a desinfetar. Como ele próprio tem HIV, põem-se questões sobre qual foi a sua intenção, se é que houve alguma. Ele nega taxativamente ter querido causar danos a quem quer que fosse.

As autoridades, para já, falam de Ghangharo como um charlatão. Segundo uma declaração da UNAIDS, um programa das Nações Unidas, o país tem em atividade cerca de 600 mil médicos não qualificados, dos quais 270 mil só na província de Sindh. Um problema bastante agravado pela pobreza, sobretudo em zonas rurais onde muita gente tem dificuldade em conseguir assistência médica.

Além das questões de saúde, a SIDA pode representar uma forma de morte social, em especial para as mulheres. Conforme explica a mãe de uma menina infetada de 4 anos, citada pelo "Daily Mail", "com quem é que ela vai brincar? E quando crescer, quem vai querer casar com ela?".