Migrações. Nada divide tanto os europeus

“O assunto migrações vai continuar a acompanhar-nos nas próximas décadas”, declarou Angela Merkel, quarta-feira, numa entrevista coletiva a jornais europeus (“The Guardian”, “Le Monde”, “Süddeutsche Zeitung”, “La Vanguardia”, “La Stampa” e “Gazeta Wyborcza”). A chanceler alemã defendeu que a Europa acertou ao deixar entrar um milhão de refugiados nas suas fronteiras, quando existem no mundo perto de 70 milhões. E isso apesar da réplica populista que provocou.

Merkel não recua na decisão de há quatro anos. Por isso tornou o 70º aniversário da Lei Fundamental (Constituição) alemã numa ocasião para reafirmar o elogio da diversidade no seu país, que comemorou em Berlim, rodeada de dezenas de jovens de origem migrante. Nessa ocasião sublinhou o “dever de todos” de “defender os direitos fundamentais contra o racismo, o antissemitismo e o ódio”.

Talvez só mesmo a chanceler, que por causa deste assunto comprou uma guerra dentro e fora de casa, pudesse dar-se a este luxo em plena campanha eleitoral para o Parlamento Europeu (PE). Muitos naufrágios de barcos no Mediterrâneo e de políticas de migração depois, milhares de pessoas morreram na tentativa de alcançar a “salvação” na Europa e vários projetos políticos capitularam.

Eleitores preocupados

Os “desafios” ao clube europeu têm-se sucedido rapidamente desde que, em agosto de 2015, as primeiras vagas de candidatos a asilo, refugiados e migrantes económicos passaram a ocupar horas seguidas de prime time nos noticiários. Hoje é mais provável vermos nas manchetes o combate às alterações climáticas e a mudança das relações entre os Estados Unidos, a China e a Rússia, assuntos que roubam o sono aos políticos. Porém, o “assunto migrações” é a batata quente que tende a dominar (e mesmo extremar) as posições dos políticos a caminho das europeias de 23 a 26 de maio.

Alemães e polacos lideram uma sondagem do instituto britânico YouGov, publicada na passada segunda-feira, como os mais pró-europeus e os mais abertos à imigração: 70% dos inquiridos afirmaram que a União Europeia (UE) é boa para o seu país. O mesmo estudo apura que há 64% na Hungria e 57% em Itália, apesar da retórica anti-UE que domina os partidos no Governo destes países.

O tema que mais preocupa os eleitores europeus inquiridos é a imigração (35%), revela o estudo, seguida das alterações climáticas (29%), segurança (23%), desigualdade económica (18%) e dívida pública nacional (18%). Apesar de os dados oficiais confirmarem que as chegadas de migrantes à Europa desceram drasticamente desde 2015, a dimensão de ameaça prevalece na informação sobre o tema, já não contando com a quantidade de notícias falsas que são diariamente lançadas nas redes sociais.

Não espanta, por isso, que a pesquisa da YouGov apure que só 3% dos inquiridos consideram estar “tudo bem” em relação aos migrantes, enquanto só 14% reconhecem que a UE lidou bem com a crise dos anos anteriores. Aproveitando o facto de 53% dos inquiridos em Itália, país onde chega maior quantidade de migrantes, defenderem que a UE não deveria admitir mais entradas nas suas fronteiras — e de igual número de polacos concordar, apesar de o país não ter praticamente acolhido ninguém —, a campanha para as europeias é um palco perfeito para dramatizar a situação. E capitalizar votos.

Mestre Salvini, o mago da dramatização

O perito no assunto é o ministro do Interior de Itália, Matteo Salvini, que usa a pose de líder informal da extrema-direita europeia para promover a iniciativa de unir quatro partidos nacionalistas (Alemanha, Dinamarca, Finlândia e Itália) com o fim de criar uma nova família parlamentar no hemiciclo de Estrasburgo após as eleições de maio. Ao mesmo tempo, capitaliza popularidade e votos em casa.

Um jornalista de um dos principais diários italianos, que pediu anonimato, diz ao Expresso que as eleições para o PE vão funcionar como “um referendo à verdadeira popularidade de Salvini e um teste à sobrevivência do Governo”. Em Roma fala-se abertamente em eleições antecipadas para outubro, apesar de nada indiciar uma crise governamental com o parceiro de coligação, o movimento de protesto Cinco Estrelas, mais profunda do que a que se tem vivido.

Para afinar a aliança e conquistar votos ao Partido Popular Europeu (PPE), Salvini visitou a Hungria no dia 2 de maio. Foi recebido pelo chefe de Governo, Viktor Orbán, líder do partido Fidesz, que está atualmente suspenso daquele grupo. Num périplo pela fronteira leste da Hungria com a Sérvia, ladeada de vedações altíssimas com rolos de arame farpado a rematar no topo, Salvini defendeu a redistribuição de refugiados junto do maior opositor dessa possibilidade, o próprio Orbán.

Áustria adota regras

Entretanto, na Áustria — que acaba de proibir o véu islâmico nas escolas primárias públicas —, foi anunciado na passada segunda-feira que as autoridades do Sul do país vão pôr em vigor um novo código de conduta a ser cumprido pelos imigrantes. Os “Dez mandamentos da Imigração” aplicar-se-ão a todos os que cheguem à Áustria, escreve o diário alemão “Die Welt”.

Não restam muitas dúvidas sobre qual será a posição no PE dos deputados que defendem que os imigrantes devem, além de aprender alemão e aderir às leis austríacas, adotar “valores austríacos”, criar os seus filhos de acordo com os mesmos e “mostrar gratidão ao país”.