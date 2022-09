Explosão atinge autocarro de turistas no Egito

Uma explosão atingiu um autocarro de turistas perto das célebres pirâmides de Gizé, no Egito, provocando 17 feridos, entre naturais do Egito e da África do Sul, noticia a agência France-Presse. Um engenho explosivo detonou à passagem do autocarro de turismo provocando 17 feridos, segundo fontes de segurança e médicas. Este é o segundo ataque a atingir turistas estrangeiros perto das famosas pirâmides em menos de seis meses.

A Associated Press, por seu turno, indica que pelo menos 16 pessoas, incluindo turistas, ficaram feridas na explosão.

Segundo a France-Presse, circulam imagens dos locais da explosão nas redes sociais que mostram o autocarro danificado e detritos na estrada. A agência Efe noticia que o autocarro transportava 25 turistas sul-africanos, alguns dos quais ficaram feridos na explosão de um engenho "não identificado", não havendo a confirmação de mortos até ao momento.

O Egito tem lutado nos últimos anos contra militantes islâmicos na península do Sinai, numa insurgência que ocasionalmente se espalhou, atingindo a minoria cristã ou turistas.

O ataque ocorre numa altura em que a indústria do turismo, vital para o Egito, está a mostrar sinais de recuperação depois de anos de crise devido à turbulência política e à violência que se seguiu à revolta de 2011, quando o ex-líder Hosni Mubarak foi derrubado.

Em 28 de dezembro, pelo menos quatro pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas após a explosão de uma bomba artesanal que atingiu um autocarro turístico na zona das pirâmides de Gizé, nos arredores do Cairo.