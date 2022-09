Austrália reelege Governo contra todas as expectativas. Líder dos trabalhistas demite-se após derrota

As projeções apontavam para uma vitória dos Trabalhistas, mas a coligação conservadora dos Liberais e Nacionais acabou por ser reeleita na Austrália, e Scott Morrison reconduzido ao cargo de primeiro-ministro. Na sequência da derrota nas eleições legislativas, o líder dos trabalhistas australianos, Bill Shorten, demitiu-se do cargo.

"Saio hoje do palco, mas encorajo todos os australianos, especialmente os jovens, a não perder a fé no poder dos indivíduos em conseguir fazer a diferença. Nunca desistam. Nunca deixem de aspirar a melhor - ao melhor para o seu país", disse Shorten, num discurso em Sydney.

Minutos depois, Scott Morrison, reeleito primeiro-ministro, foi recebido pelos apoiantes em ambiente de grande festa, com gritos como "ScoMo", a alcunha por que é conhecido, e fez um discurso de vitória. "Sempre acreditei em milagres. E hoje fizemos outro", disse Morrison, depois de vencer umas eleições que as sondagens e as projeções deram como certas para os trabalhistas.

Scott Morrison agradeceu o apoio dos australianos, afirmando que a vitória de hoje é dedicada "a cada australiano", posto em primeiro lugar pelo seu Governo. "E, amigos, isso é exatamente o que vamos fazer. O nosso Governo vai unir-se depois deste combate e vamos regressar ao trabalho", afirmou.

Com 70% dos votos contados - houve mais de 4,7 milhões de votos postais que atrasarão a divulgação dos resultados finais -, a coligação somava cerca de 41,3%, contra os 34% de votos dos trabalhistas.