Alemanha vai devolver padrão português do século XV à Namíbia

A Alemanha vai devolver à Namíbia um padrão português deixado pelo navegador português Diogo Cão quando lá atracou em 1486. O padrão, com três metros e meio de altura e 350 quilos de peso, tem o padrão de Portugal bem visível por baixo da cruz. Foi levado pelos alemães na década de 90 do século XIX, quando a Namíbia era uma colónia alemã.

A devolução foi originalmente exigida num processo judicial interposto pelo povos Herero e Nama, que foram vítimas de massacres praticados pelos alemães entre 1904 e 1908. O governo alemão só recentemente passou a descrever as 75 mil mortes então ocorridas como genocídio, mas a exigência de reparações vem de há muito, e a restituição agora anunciada não a elimina.

Depois de levado, o padrão foi originalmente oferecido ao czar Guilherme II, passando em 1953 para o Museu de História Alemã na RDA e mais tarde para o Museu Histórico Alemão, onde ficou em exposição a partir de 2006.

Numa altura em que a restituição de artefactos históricos de antigas colónias está na ordem do dia - França, Reino Unido e EUA são alguns dos países que o têm feito - a notícia agora anunciada pela Alemanha é um marco importante.

O embaixador da Namíbia no país chamou-lhe um passo importante para a reconciliação com um passado colonial de "humilhação e injustiça sistemática". A ministra da cultura alemã concordou, dizendo que se trata de "um claro sinal de que temos um compromisso de lidar com o nosso passado colonial".

A Alemanha teve várias colónias em África, incluindo, além do território que atualmente corresponde à Namíbia, a Tanzânia, os Camarões, o Burundi, o Ruanda e o Togo. Em relação a vários deles se podem pôr a questão de restituições, embora em relação à Namíbia, por exemplo, Berlim prefira falar da ajuda que tem dado ao país.

Após o período de colonização alemã, a Namíbia esteve décadas a ser administrada pela África do Sul (e sujeita ao sistema de apartheid) até ganhar finalmente a sua independência em 1990, num vasto conflito que acompanhou a guerra civil em Angola.