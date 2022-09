Taiwan legaliza casamento entre pessoas do mesmo sexo. É uma estreia absoluta na Ásia

O Parlamento de Taiwan aprovou, esta sexta-feira, um projeto de lei que legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Trata-se de uma decisão histórica que faz do Estado insular o primeiro local na Ásia a aprovar legislação favorável ao casamento gay, refere a CNN.

A votação decorreu apenas uma semana antes do fim de um prazo de dois anos estabelecido pelo Tribunal Constitucional. Em 2017, o tribunal deliberou que a lei existente, que se refere ao casamento como uma união entre um homem e uma mulher, era inconstitucional.

A nova legislação entrará em vigor na próxima sexta-feira, 24 de maio.

Antes da votação, a Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, escreveu no Twitter: “Hoje, temos a oportunidade de fazer história e mostrar ao mundo que os valores progressistas podem criar raízes numa sociedade do leste asiático. Hoje, podemos mostrar ao mundo que o amor vence.”

67% votaram contra em referendo

Milhares de ativistas reuniram-se sob a chuva forte que caía na capital taiwanesa, Taipé, para manifestarem o seu apoio à aprovação da lei.

A ilha tem uma grande comunidade homossexual e a sua parada anual de orgulho gay é a maior no continente asiático. No entanto, a questão da igualdade no casamento parece dividir a sociedade: num referendo realizado em novembro de 2018, 67% votaram contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Além disso, o projeto de lei aprovado esta sexta-feira cria uma legislação diferente da que rege o casamento heterossexual. Por exemplo, um taiwanês está impedido de casar com estrangeiros de países onde o casamento gay não é legal.