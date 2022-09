Trump diz ao secretário de Defesa que não quer uma guerra com o Irão

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse ao secretário de Defesa, Patrick Shanahan, que não quer que tensões entre os EUA e o Irão conduzam a uma guerra, avança o jornal “The New York Times”.

Nenhuma informação nova foi apresentada ao Presidente na reunião de quarta-feira na Casa Branca, mas Trump foi “firme” ao dizer que não queria um confronto militar com os iranianos, refere o jornal norte-americano.

À margem de um encontro na Suíça com o Presidente Ueli Maurer, Trump sublinhou também que espera não avançar com uma guerra com o Irão e que após uma diacussão com as autoridades do país possa chegar a uma “solução diplomática”. Mas garantiu que irá continuar a proteger os interesses dos EUA na região.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, excluiu esta quinta-feira “qualquer possibilidade” de negociações com os Estados Unidos, suscetíveis de reduzirem as tensões crescentes no Golfo, noticiou a agência japonesa Kyodo.

“Não, não há possibilidade de negociações”, respondeu Zarif, em visita a Tóquio e citado pela Kyodo, quando questionado por jornalistas sobre se estava pronto para iniciar discussões bilaterais com Washington para ultrapassar as tensões.

A cadeia de televisão pública NHK, por seu turno, citou o chefe da diplomacia iraniana classificando de "ato suicida" as pressões dos Estados Unidos sobre Teerão.

Zarif rejeitou as afirmações do presidente norte-americano, Donald Trump, segundo as quais "o Irão quererá discutir em breve".

“Não sei porque é que o presidente Trump está confiante, dado que é totalmente falso”, comentou, em declarações publicadas em japonês pela NHK.

O chefe da diplomacia iraniana tinha acusado antes os Estados Unidos de provocarem uma “inaceitável (...) escalada de tensões”.

“Nós agimos com o máximo de contenção”, adiantou, referindo-se à reação do seu país face à decisão tomada há um ano por Trump de retirar os Estados Unidos do acordo nuclear de 2015, que visa impedir o Irão de fabricar a bomba atómica, e de restaurar as sanções norte-americanas que arruínam a economia iraniana.

Zarif reiterou que Teerão mantém o seu "compromisso" em relação à comunidade internacional no quadro daquele acordo.

A tensão entre os EUA e o Irão tem vindo a aumentar no último ano e registou uma escalada na última semana, com Washington a reforçar a sua presença militar no Golfo Pérsico e a República Islâmica a anunciar a suspensão de alguns dos seus compromissos nucleares, levando os aliados a recearem que se possa desencadear um conflito acidental.