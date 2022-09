Telecomunicações. China ameaça avançar com sanções contra os EUA

Menos de 24 horas depois de Donald Trump ter assinado uma ordem executiva que impede as empresas americanas de utilizarem equipamentos de telecomunicações estrangeiras, Pequim ameaça avançar com sanções contra os EUA.

O porta-voz do Ministério do Comércio chinês, Gao Feng, apelou à administração norte-americana para evitar tomar mais medidas que podem agravar a guerra comercial entre os EUA e a China, causando “danos comerciais adicionais” às empresas dos dois países e à economia global.

Também o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Lu Kang, disse opor-se à medida anunciada por Washington e defendeu que o Presidente norte-americano recorre ao argumento de que a segurança nacional está sob ameaça como “pretexto para travar empresas estrangeiras”. O governante garantiu ainda que o executivo chinês já está a avaliar medidas de retaliação para os EUA, que defendam o “legítimo interesse” das empresas chinesas.

Apelo para cooperação entre empresas

“Nós instamos os Estados Unidos a pararem com esta prática e, em vez disso, criarem condições para a cooperação entre empresas”, afirmou Lu Kang citado pela BBC.

As declarações do MNE chinês surgem em linha com um comunicado divulgado esta quinta-feira pela Huawei, empresa que segundo os analistas será o principal alvo desta medida anunciada por Donald Trump. “Estamos totalmente disponíveis para trabalhar em conjunto com o Governo dos Estados Unidos da América no sentido de encontrar medidas que garantam a segurança dos produtos”, afirmou a Huawei em comunicado.

Segundo a gigante chinesa das telecomunicações, restringir o negócio da Huawei nos EUA “não tornará o país mais seguro ou mais forte. Pelo contrário, servirá apenas para limitar o país a alternativas inferiores e mais dispendiosas, conduzindo a um atraso na implementação do 5G e, eventualmente, prejudicando os interesses das empresas e consumidores.”

Huawei desvaloriza impacto da medida

A Huawei gerou desconfiança em 2011 depois de ter sido divulgado que os equipamentos da marca poderiam ter exposto informação de milhares de utilizadores. Na altura, a empresa escreveu uma carta aberta para a administração norte-americana, assegurando que as preocupações ao nível da segurança eram “infundadas” e “sem provas”.

O responsável pelos investimentos da Huawei, Wang Tao, não se manifestou contudo preocupado com o impacto da medida anunciada pelo Presidente norte-americano, sublinhando que a empresa tem apenas uma pequena fatia do seu negócio nos EUA, estando presente em 170 países e regiões.

Só no ano passado, a Huawei atingiu 93 mil milhões de dólares (83,21 mil milhões de euros) em vendas, sobretudo na Europa e na Ásia. O maior fabricante de telecomunicações e o segundo maior fabricante de smartphones do mundo – que já ultrapassou a Apple e está só atrás da Samsung – tem tido dificuldades em penetrar em alguns mercados, nomeadamente nos EUA, devido às suspeitas levantadas ao nível da segurança dos seus equipamentos. Além da Huawei, as autoridades norte-americanas chegaram a travar outros fabricantes chineses como a ZTE.

Na quarta-feira, o Presidente norte-americano justificou a ordem executiva que proíbe as empresas do país de utilizarem equipamentos de telecomunicações estrangeiras com a necessidade de “proteger a América dos adversários estrangeiros que estão ativa e progressivamente a criar e explorar vulnerabilidades na infraestrutura tecnológica dos sistemas informáticos e de comunicações e ainda nos serviços.”

Para lidar com esses riscos são necessários mais passos de forma a garantir “a segurança, integridade e confiança na informação e tecnologias de comunicação e serviços fornecidos e utilizados nos EUA”, explicou Donald Trump, declarando uma situação de “emergência nacional” face a essa ameaça.