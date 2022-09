Noiva de Khashoggi diz que está pronta para se reunir com Trump após recusar convite

A noiva de Jamal Khashoggi, o jornalista saudita que foi assassinato no consulado do seu país em Istambul, diz que está disponível para reunir-se com Donald Trump. Depois de ter recusado um convite da Casa Branca, logo a seguir ao homicídio do noivo em outubro de 2018, Hatice Cengiz mostra-se arrependida e recua agora na decisão. Mas exige que o Presidente norte-americano repita o convite.

“Antes de ir a Washington e visitá-lo, o Presidente Trump necessita de renovar o seu convite. Gostaria de conhecê-lo e explicar-lhe como era a minha relação com Jamal”, afirmou à CNN a estudante de Doutoramento de 39 anos.

Hatice Cengiz disse ainda que já enviou uma mensagem para a Casa Branca a informar que aceita o convite do Presidente dos EUA.

Na altura, a noiva de Khashoggi recusou o convite de Trump por considerar que o Presidente norte-americano não estava genuinamente interessado na investigação sobre o homicídio do seu noivo.

A relatora especial da ONU sobre execuções extrajudiciais, Agnès Callamard, declarou em fevereiro que os indícios apontam para que a morte do antigo jornalista do “Washington Post” foi planeada por representantes do Estado da Arábia Saudita”. Mas a Riade continua a negar que esteve envolvida no homicídio de Jamal Khashoggi.

Entretanto, 36 países solicitaram à ONU para que se exija ao governo saudita uma investigação completa sobre o assassinato do jornalista.

Já no mês passado, os EUA proibiram a entrada no país de 17 cidadãos sauditas devido ao seu suposto envolvimento no homicídio de Khashoggi e também dos seus familiares, incluindo Saud al-Qahtani, ex-assessor do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.