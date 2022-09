Navio que sofreu incêndio ao largo de Maiorca já está em segurança

O cargueiro “Grande Europa”, atingido por um incêndio na madrugada de quarta-feira, ao largo de Palma de Maiorca, já está em segurança no porto da capital das Ilhas Baleares, confirmou a agência EFE. O navio, com bandeira italiana e que pertence à companhia de navegação Grimaldi, atracou às 06h15 locais, menos uma hora em Portugal continental.

O “Grande Europa” foi rebocado pelo navio de salvamento marítimo Marta Mata, depois de se confirmar a extinção completa do incêndio e a inexistência de danos estruturais. Apenas dez dos 25 tripulantes se mantinham então a bordo, tendo os restantes sido retirados por via aérea. O segundo fogo, o mais grave, foi detetado quando o cargueiro se encontrava a apenas 24 quilómetros do Parque Nacional do Arquipélago de Cabrera, uma zona protegida, e havia por isso receio de uma maré negra.

De acordo com a Grimaldi, em comunicado, ambos os focos de incêndio foram originados por incêndios em veículos que faziam parte da carga. O navio teria a bordo 1687 veículos – o Governo regional das Baleares chegou a referir 1843 –, incluindo carros, camionetas e escavadoras. A companhia italiana pede agora que as baterias das viaturas sofram “mais controles” antes do embarque para transporte marítimo.

O "Grande Europa" tem 183 metros de comprimento e está em operação há cerca de 20 anos. Saiu do porto italiano de Salerno, a sul de Nápoles, e tinha como destino Valência. O objetivo das autoridades é agora que o barco abandone o porto em condições de navegabilidade e possa entregar a sua carga.