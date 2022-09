Morreu o arquiteto I. M. Pei. Tinha 102 anos

Morreu I. M. Pei, o reconhecido arquiteto nascido na China que se naturalizou norte-americano, famoso pela autoria do Edifício Leste da Galeria Nacional de Arte em Washington e da pirâmide de vidro na entrada para o Louvre, em Paris. Pei tinha 102 anos e morreu durante a noite, adianta o “The New York Times”.

O arquiteto iniciou a sua carreira ligado a um empreendedor imobiliário de Nova Yorque, mas acabou por construir uma sólida carreira na arquitetura , sendo um dos nomes mais respeitados no mundo.

Contratado por William Zeckendorf em 1948, pouco depois de se formar em arquitetura em Harvard, foi nessa altura incumbido de supervisionar o projeto de edifícios produzidos pela empresa de Zeckendorf, a Webb & Knapp.

A experiência no projeto de arranha-céus levou-o a abrir a sua própria empresa, o que concretizou em 1955, ao lado de Henry Cobb e Eason Leonard.

O seu nome fica ligado ao Kips Bay Plaza em Nova York; às Torres da Colina da Sociedade, em Filadélfia e às Silver Towers, também em Nova Iorque, qualquer deles reconhecido pelas fachadas quadriculadas de cimento, recorda o mesmo jornal.

Mais recentes são os projetos do Museu do Rock and Roll, em Cleveland, e o Museu da Arte Islâmica no Qatar.