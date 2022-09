Mayor de Nova Iorque é candidato à Casa Branca

Há semanas que admite que a candidatura à Casa Branca é uma possibilidade. A certeza e um anúncio formal devem acontecer dentro de poucas horas, escreve a imprensa norte-americana. A confirmar-se, Bill de Blasio, mayor de Nova Iorque, vai ser o 23.º candidato democrata às presidenciais dos EUA em 2020.

A candidatura deve ser apresentada no programa “Good Morning America”, da estação ABC, onde está prevista a visita de De Blasio esta quinta-feira. E depois, a agenda do mayor faz lembrar a de alguém que se prepara para correr o país em busca de financiamento e votos: segue para o Iowa, onde tem uma série de presenças confirmadas na sexta-feira e, no sábado, vai estar pela Carolina do Sul.

Questionada pela AP, a porta-voz de De Blasio não confirmou se o anúncio vai ser feito, no entanto também não o negou. A isto junta-se o facto de o democrata já ter dito várias vezes que pode mesmo concorrer e que uma decisão seria tomada esta semana, além das muitas viagens que tem feito nos últimos tempos a diversos estados norte-americanos.

Assim, De Blasio vai juntar-se a nomes como Joe Bidden, ex-vice-Presidente de Obama, Bernie Sanders, senador independente e também candidato nas últimas presidenciais, ou Beto O'Rourke, antigo eleito da Câmara dos Representantes.

De acordo com a sondagem da Quinnipiac University, o nome de De Blasio não causa grande entusiasmo no eleitorado, pelo menos no de Nova Iorque (onde é mayor desde janeiro de 2014): 76% acreditam que não deveria entrar na corrida à Casa Branca.

Um dos momentos mais mediáticos recentes do seu mandato como mayor daquela cidade norte-americana envolveu o Brasil. De Blasio foi um dos que assumidamente tentou inviabilizar a participação de Jair Bolsonaro num evento em Nova Iorque, onde o Presidente brasileiro seria homenageado como Personalidade do Ano de 2019 pela Câmara de Comércio Brasil-EUA. Bolsonaro acabou por não estar presente.