Controlador aéreo confunde esquerda e direita e avião quase choca com montanha

“Vire à esquerda 180 graus, suba e mantenha-se a 7.000 pés.” Seguir esta indicação quase levou um piloto de um voo da companhia Eva Air de Taiwan a colidir com o cume de uma montanha. A informação - errada – foi-lhe transmitida por um controlador aéreo que trocou a esquerda e a direita.

O aparelho fazia a rota entre Los Angeles e Taipé, num dia em que as condições meteorológicas obrigaram os aviões a descolar para leste, em vez de para oeste, como é habitual. No entanto, de acordo com o “Independent”, o piloto recebeu as instruções ao contrário.

Pouco depois de dar as indicações ao piloto, o controlador de tráfego aéreo do Terminal Sul da Califórnia assustou-se: “O que está a fazer? À direita, à direita, 180 graus”, corrigiu logo depois.

Esta não terá sido a única ordem errada. As instruções posteriores, dadas para evitar que o avião Eva Air chocasse com outro aparelho, da Air Canada, levou a que o piloto quase atingisse o topo da montanha Wilson. A investigação entretanto aberta permitiu confirmar que a aeronave voou 800 pés (cerca de 244 metros) abaixo do mínimo recomendado, o que podia ter sido desastroso.