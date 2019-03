Votação nas eleições legislativas da Guiné-Bissau decorreu em “ambiente de tranquilidade”

O presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Augusto Mário da Silva, disse à Deutsche Welle que o “processo de votação [nas eleições legislativas da Guiné-Bissau] decorreu num ambiente de tranquilidade”. Ele é um dos 420 responsáveis pela fiscalização do ato eleitoral.

O representante registou “algumas falhas”, “que foram imediatamente supridas”, não tendo havido “grandes incidentes”, referiu. “Houve pessoas que não votaram porque os nomes não constavam dos cadernos eleitorais mas é uma situação que já estava prevista”, acrescentou. Excetuando os atrasos na abertura das urnas nalgumas localidades e trocas de cadernos eleitorais, “o processo de votação decorreu de forma regular e tranquila”, assegurou ainda.

As Nações Unidas saudaram o ambiente “tranquilo” em que decorreram as eleições. O representante especial adjunto do secretário-geral da ONU para a Guiné-Bissau, David Mclachlan-Karr, felicitou a população que, “em todo o país, saiu para votar, pacificamente e com muito orgulho cívico”.

“Uma oportunidade ímpar para os guineenses”

Também as missões de observação eleitoral da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), da União Africana e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e as organizações da sociedade civil fizeram um balanço positivo da votação.

O apuramento dos resultados dos 29 círculos eleitorais deve terminar esta segunda-feira. Na terça-feira, serão anunciados os resultados provisórios, revelou a porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), Felisberta Vaz. Ainda durante a manhã desta segunda-feira, a CNE deverá fazer um balanço do ato eleitoral.

O ex-primeiro-ministro e atual líder da Frente Patriótica de Salvação Nacional (FREPASNA), Baciro Djá, afirmou que estas legislativas representam “uma oportunidade ímpar para os guineenses poderem encontrar progresso, desenvolvimento, estabilidade e bem-estar”. Citado pela Deutsche Welle, o antigo chefe de Governo afirmou ser o candidato com mais experiência mas garantiu que aceitará os resultados, quaisquer que eles sejam. “A Guiné-Bissau não tem problemas com votação, tem problemas em escolher os dirigentes com vocação para a política”, sublinhou Baciro Djá, apelando: “Votem nos dirigentes com experiência política, não nos aventureiros.”

Sete primeiros-ministros numa legislatura

Entre os 21 partidos políticos que se candidataram às eleições estão o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), vencedor das legislativas de 2014, e o Partido da Renovação Social (PRS), segunda maior força política do país, que esteve no Governo da legislatura que agora termina. Na corrida participa também o Movimento para a Alternância Democrática (MADEM), criado há oito meses por um grupo de dissidentes do PAIGC.

As eleições legislativas visam acabar com a crise política que existe no país desde 2015, quando o Presidente guineense, José Mário Vaz (PAIGC), demitiu Domingos Simões Pereira do cargo de primeiro-ministro, depois de o PAIGC ter vencido as eleições em 2014 com maioria absoluta.

Durante a última legislatura, a Guiné-Bissau teve sete primeiros-ministros, um dos quais por duas vezes.