Trump quer 8,6 mil milhões de dólares para construir o muro no próximo orçamento

Donald Trump não desiste, continua a querer construir um muro na fronteira entre os EUA e o México, e irá, de acordo com vários meios de comunicação norte-americanos, propor em 2020, aquando do próximo orçamento federal, que sejam canalizados 8,6 mil milhões de dólares (ou 7,7 mil milhões de euros) para a sua construção. O conselheiro económico da Casa Branca, Larry Kudlow, confirmou a intenção, numa entrevista à “Fox”.

Foi uma exigência semelhante que levou à paralisação dos serviços federais nos EUA em dezembro do ano passado, a mais longa da história do país. Dois meses depois, em fevereiro, democratas e republicanos alcançaram um princípio de acordo que prevê uma verba próxima dos 1,3 mil milhões de dólares (1,2 mil milhões de euros) para construir 88,5 quilómetros de muro, muito longe dos 5,7 milhões exigidos pelo Presidente norte-americano. O acordo não deixou Trump satisfeito, tendo este, posteriormente, declarado o estado de emergência nacional na fronteira entre os EUA e o México, passando a ter acesso a milhares de fundos para poder construir o muro (além de poder suspender comunicações e congelar contas bancárias de cidadãos norte-americanos).

A proposta de Trump poderá vir a ser formalizada já esta segunda-feira. De acordo com o “Washington Post”, o presidente quer destinar cinco mil milhões de dólares do Departamento de Segurança Interna e 3,6 mil milhões do Departamento de Defesa para a construção do muro. Tarefa que, ressalva o jornal norte-americano, não será fácil, uma vez que a vitória dos democratas nas eleições de novembro e a sua conquista da Câmara dos Representantes vieram encurtar o prazo das propostas dos republicanos. “Suponho que a administração norte-americana venha mesmo a fazer o pedido ao Congresso. Trump não vai desistir da ideia de construir o muro e irá continuar a insistir no reforço da segurança na fronteira”, afirmou Larry Kudlow à “Fox”.

Os democratas já reagiram à notícia, emitindo uma declaração conjunta em que afirmam que Donald Trump “prejudicou oito milhões de norte-americanos quando decidiu paralisar, de forma imprudente, o governo, de modo a construir um muro dispendioso e ineficaz que supostamente seria construído pelo México”.