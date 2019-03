Presidente iraniano inicia visita oficial de três dias ao Iraque

O Presidente iraniano, Hassan Rohani, reúne-se esta segunda-feira com dirigentes iraquianos no primeiro dia da sua visita ao Iraque, país que está a ser pressionado pelos Estados Unidos para restringir a sua cooperação comercial e política com Teerão.

Rohani, que realiza uma visita de três dias ao Iraque com uma delegação de altos funcionários, foi recebido por uma guarda de honra e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros iraquiano, Mohammed Ali Al-Hakim, ao desembarcar em Bagdade.

O Presidente iraniano fez uma primeira paragem num santuário xiita na capital iraquiana e depois partiu para o encontro com o Presidente iraquiano, Barham Salih, e o primeiro-ministro iraquiano, Abdel Abdul Mahdi, tendo previsto reunir-se com outros políticos e líderes xiitas.

Num Médio Oriente dividido entre pró-americanos e pró-iranianos, Bagdade desempenha um difícil papel de equilíbrio: os seus dois principais parceiros, o Irão e os Estados Unidos, são grandes inimigos.

O Irão, o segundo maior fornecedor de produtos ao Iraque - de eletrodomésticos a legumes, carros e gás -, está a sofrer com sanções de Washington após a retirada unilateral dos EUA do acordo nuclear de 2015.

Desde a eleição de Rohani, em 2013, o Iraque contou com o apoio paramilitar iraniano para combater o Daesh, após a captura pelo grupo extremista da cidade iraquiana de Mossul e outros territórios no Iraque e na Síria.

Agora que os extremistas do Daesh estão perto de enfrentar uma derrota na aldeia síria de Baghouz, o último bastião do grupo na região, o Irão busca o apoio do Iraque diante da campanha de pressão realizada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.