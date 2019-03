Presidente argelino deixa país caótico e no regresso encontra um país ainda mais caótico

Depois de ter estado duas semanas internado num hospital em Genebra, o presidente Abdelaziz Bouteflika regressou à Argélia para encontrar um país ainda mais caótico do que aquele que deixou.

Os estudantes, que já vinham organizando protestos desde que o Presidente argelino anunciou a sua recandidatura às eleições presidenciais de 18 de abril (se vencer, cumprirá o seu quinto mandato consecutivo), convocaram e realizaram no domingo novas manifestações na capital do país, Argel, onde foram suspensos vários serviços de transporte e dezenas de lojas estiveram encerradas.

Em algumas zonas da cidade, a polícia recorreu a gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. Segundo os media estatais, foram detidas 195 pessoas, acusadas de ofensas às autoridades e roubos. Os trabalhadores dos portos petrolíferos de Skikda e Bejaia, virados para o Mediterrâneo, fizeram uma greve geral que, não tendo supostamente afetado as exportações, é mais um indício entre dezenas de outros do descontentamento que grassa no país.

Os protestos, os “maiores” na Argélia desde que Abdelaziz Bouteflika foi eleito pela primeira vez, há precisamente 20 anos, iniciaram-se quando o Presidente anunciou a sua recandidatura às eleições e alastraram-se a todo o país a 22 de fevereiro, dois dias antes da sua partida para Genebra. Desde então há protestos todas as sextas-feiras, o dia sagrado para os muçulmanos.

Bouteflika chegou a sugerir que o seu mandato fosse limitado após as eleições e prometeu uma mudança radical no “sistema” que governa o país”, mas os manifestantes não desmobilizaram. Alguns dos seus aliados de longa data, incluindo membros do seu partido, a FLN, Frente de Libertação Nacional, manifestaram apoio aos protestos, criando assim alguma dissidência interna. E as Forças Armadas, de que depende em grande medida o regime, já se mostraram inclinadas a mudar de lado. O chefe do Estado-Maior do Exército Nacional Popular da Argélia, Ahmed Gaid Salah, terá já dito, aliás, citado pela televisão estatal, que os militares e a população têm uma “visão única” para o país. Entretanto, o Governo anunciou que vai antecipar as férias universitárias em duas semanas, mas não explicou porquê. A ideia, diz a “Al-Jazeera”, é tentar dispersar os protestos.

Bouteflika sofreu um AVC em 2013 e, desde então, são raras as vezes em que aparece em público, levando a que muitos dos seus críticos especulem sobre se não estará a ser usado como “candidato fantoche” por fações civis ou militares. Esteve em Genebra para fazer “exames de rotina” mas não há informações sobre o seu estado de saúde.

O avião presidencial partiu do aeroporto da cidade suíça e aterrou no aeródromo militar de Bufarik, no norte da capital. O Presidente terá sido depois transportado para o palácio de Zeralda.