Moléculas de água observadas na lua. Descoberta pode revolucionar explorações futuras

Os cientistas da NASA observaram moléculas de água em movimento em torno do lado visível da lua, com recurso a um instrumento a bordo do Lunar Reconnaissance Orbiter, uma aeronave robótica de reconhecimento lunar.

Um artigo científico recente descreve como as medidas feitas pelo projeto de mapeamento Lyman Alpha da camada de moléculas temporariamente coladas à superfície ajudaram a caracterizar as mudanças de hidratação lunar ao longo de um dia. O artigo foi citado este domingo pelo site SciTechDaily.

Até à última década, os cientistas pensavam que a lua era árida e que a água que existisse seria sobretudo em bolsas de gelo em crateras localizadas sempre na penumbra na proximidade dos pólos. Mais recentemente, os cientistas identificaram águas superficiais em populações esparsas de moléculas ligadas ao solo lunar.

A quantidade e os locais variam de acordo com a hora do dia: a água é mais comum em latitudes mais elevadas e tende a movimentar-se quando a superfície aquece.

Futuras missões lunares podem ficar mais baratas

As moléculas de água permanecem firmemente ligadas ao rególito, ou seja, à camada solta de material que compõe a superfície e que inclui poeira e rochas partidas, entre outros materiais, até que as temperaturas atinjam um pico perto do meio-dia lunar. Depois, as moléculas arrefecem e podem saltar para um local próximo que seja suficientemente frio para a molécula aderir ou popular a atmosfera extremamente ténue da lua, até que as temperaturas desçam e as moléculas regressem à superfície.

“Estes resultados ajudam a entender o ciclo da água lunar e, em última análise, vão ajudar-nos a compreender a presença da água que pode ser usada por humanos em missões futuras à lua”, disse a investigadora Amanda Hendrix, do Instituto de Ciência Planetária, e principal autora do artigo. “A água lunar pode potencialmente ser utilizada por humanos para produzir combustível ou como escudo contra a radiação ou para gestão térmica. Se estes materiais não precisarem de ser transportados da Terra, as futuras missões ficam mais acessíveis”, acrescentou.

Michael Poston, que faz parte da equipa do projeto de mapeamento Lyman Alpha, refere que “a hidratação lunar é difícil de medir a partir da órbita devido ao modo complexo como a luz reflete a superfície lunar”. “Investigações anteriores detetaram quantidades de moléculas de água saltitantes que eram demasiado grandes para serem explicadas com processos físicos conhecidos. Estou animado com os resultados mais recentes porque a quantidade de água detetada é consistente com o que as medições de laboratório indicam ser possível”, diz.