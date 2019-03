Libertada uma das mulheres acusadas de matar o meio-irmão do líder norte-coreano

Uma das duas mulheres acusadas de matar Kim Jong-nam, meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un, foi libertada esta segunda-feira. A indonésia Siti Aisyah tinha sido acusada de esfregar o agente nervoso VX no rosto de Kim no aeroporto de Kuala Lumpur, capital da Malásia, em 2017.

Tanto ela, agora libertada, como a vietnamita Doan Thi Huong negam ter assassinado Kim, alegando que pensavam estar a fazer uma partida para a televisão.

O promotor do caso solicitou que a acusação fosse retirada, sem apresentar uma razão para isso. Segundo a agência de notícias France-Presse, o juiz aprovou o pedido e disse: “Siti Aisyah está livre.” Esta medida não representa, todavia, uma absolvição.

“Não sabia que isto ia acontecer. Não esperava isto”

“Sinto-me feliz. Não sabia que isto ia acontecer. Não esperava isto”, disse a indonésia ao sair do tribunal. Se tivesse sido condenada, Aisyah poderia ter enfrentado a pena de morte.

Para esta segunda-feira estava prevista a leitura de uma declaração de Huong em tribunal naquela que seria a primeira vez que qualquer uma delas fazia um depoimento. No entanto, o caso da vietnamita foi adiado a pedido dos seus advogados.

A 13 de fevereiro de 2017, Kim Jong-nam estava à espera para embarcar num voo de Kuala Lumpur para Macau quando duas mulheres se aproximaram dele na zona de embarque. Imagens de videovigilância mostram uma delas a colocar as mãos sobre o rosto do homem e, em seguida, ambas as mulheres abandonam o local.

Kim morreu a caminho do hospital do que se viria a descobrir ter sido exposição ao agente nervoso VX, um dos mais tóxicos de todos os agentes químicos conhecidos.

TOSHIFUMI KITAMURA/AFP/GETTY

Quatro norte-coreanos suspeitos em liberdade

Pyongyang nega qualquer envolvimento no caso mas quatro homens, alegadamente norte-coreanos e que fugiram da Malásia no dia do assassínio, também foram acusados. Os homens continuam em liberdade apesar do “alerta vermelho” emitido pela Interpol, equivalente a um mandado de detenção internacional.

As duas mulheres disseram-se vítimas de um elaborado esquema da Coreia do Norte. Segundo os seus advogados, nos dias que antecederam a morte de Kim, elas tinham sido pagas para participar em partidas em que colocavam líquidos em pessoas em aeroportos, hotéis e centros comerciais. Para elas, a situação com o meio-irmão do líder norte-coreano era apenas mais uma partida, alegaram.

Kim Jong-nam era visto como o futuro líder da Coreia do Norte mas, quando o país Kim Jong-il morreu, foi preterido em favor do mais novo Kim Jong-un. Vivia afastado da família e passava a maior parte do seu tempo em Macau, na China continental e em Singapura. No passado, já se tinha mostrado contra o controlo dinástico do país e, num livro de 2012, dizia acreditar que o seu meio-irmão não tinha qualidades de liderança.