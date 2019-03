Índia. Responsável de ataque de 14 de fevereiro em Caxemira foi morto, diz polícia

A polícia indiana anunciou esta segunda-feira a morte num tiroteio com as forças governamentais de um dos “principais conspiradores” do ataque suicida de meados de fevereiro no qual morreram pelo menos 40 paramilitares indianos na Caxemira indiana.

Mudasir Ahmed Khan, morto no domingo, era segundo as autoridades um dos comandantes do grupo islâmico Jaish-e-Mohammad (JeM), sediado no Paquistão e que reivindicou o ataque de 14 de fevereiro.

Este ataque, o mais mortífero desde o início em 1989 da revolta separatista contra Nova Deli naquela região, provocou em represália um ataque aéreo indiano contra um alegado campo de treino do JeM em solo paquistanês.

Seguiram-se combates aéreos indo-paquistaneses, com a captura pelo Paquistão de um piloto indiano libertado dois dias depois.

A polícia da Caxemira indiana declarou esta segunda-feira que um inquérito tinha revelado que Mudasir era um dos “principais conspiradores” responsáveis pelo ataque de 14 de fevereiro.

Foi morto em Tral, cidadã do distrito de Pulwama, no qual ocorreu o ataque. Um outro homem armado morto ao seu lado era originário do Paquistão, segundo a polícia.

O general Kanwal Jeet Singh Dhillon, que comanda o exército na Caxemira indiana, disse esta segunda-feira que 14 presumíveis militantes do JeM, entre os quais seis responsáveis, foram mortos numa operação realizada após o ataque.

A polícia anunciou a morte a 18 de fevereiro do cérebro do ataque, assim como de dois outros membros do JeM, num tiroteio em Caxemira.

Desde a independência em 1947, a Índia e o Paquistão disputam Caxemira, zona montanhosa de maioria muçulmana na origem de duas guerras entre os vizinhos.

A Índia, que acusa o Paquistão de apoiar os insurgentes no seu território, tem cerca de 500 mil militares destacados na região para enfrentar a rebelião, que já causou várias dezenas de milhares de mortos, na maioria civis.